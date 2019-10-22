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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку компрессоров ВВ и ЗИП

    Запрос предложений на поставку компрессоров ВВ и ЗИП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.10.2019 11:0022.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933773Дата и время окончания срока приема заявок поставка компрессоров ВВ и ЗИПКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933773

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку компрессоров ВВ и ЗИП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 17:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложение №4 к Извещению_ Договор поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anton.Shilov1@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шилов Антон Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компрессоров ВВ и ЗИП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.10.2019 11:00 GMT +322.10.2019 11:0022.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933773Дата и время окончания срока приема заявок поставка компрессоров ВВ и ЗИПКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    22.10.2019 11:0022.10.2019 11:0022.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933773Дата и время вскрытия заявок поставка компрессоров ВВ и ЗИПКолпино

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 14:0031.10.2019 14:0031.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933773Подведение итогов не позднее поставка компрессоров ВВ и ЗИПКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 14:0031.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933773Подведение итогов не позднее поставка компрессоров ВВ и ЗИПКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компрессоров ВВ и ЗИП

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.13.28.000

    Компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно извещения"

    Кол-во: 0

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