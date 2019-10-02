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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку программного обеспечения 1С

    Запрос предложений на поставку программного обеспечения 1С

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 11:0002.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933771Дата и время окончания срока приема заявок поставка программного обеспечения 1СКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933771

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку программного обеспечения 1С

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 16:58

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложение №4 к Извещению_ Договор поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anton.Shilov1@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шилов Антон Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка программного обеспечения 1С

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.10.2019 11:00 GMT +302.10.2019 11:0002.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933771Дата и время окончания срока приема заявок поставка программного обеспечения 1СКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    02.10.2019 11:0002.10.2019 11:0002.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933771Дата и время вскрытия заявок поставка программного обеспечения 1СКолпино

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 14:0031.10.2019 14:0031.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933771Подведение итогов не позднее поставка программного обеспечения 1СКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 14:0031.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933771Подведение итогов не позднее поставка программного обеспечения 1СКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка программного обеспечения 1С

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    46.14.11.000

    Услуги по оптовой торговле компьютерами, программным обеспечением, электронным и телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно извещение"

    Кол-во: 0

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    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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