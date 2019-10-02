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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку резинотехнических изделий

    Запрос предложений на поставку резинотехнических изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 10:0002.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933769Дата и время окончания срока приема заявок поставка резинотехнических изделийКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933769

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку резинотехнических изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 16:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложение №4 к Извещению_ Договор поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anton.Shilov1@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шилов Антон Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка резинотехнических изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.10.2019 10:00 GMT +302.10.2019 10:0002.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933769Дата и время окончания срока приема заявок поставка резинотехнических изделийКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    02.10.2019 10:0002.10.2019 10:0002.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933769Дата и время вскрытия заявок поставка резинотехнических изделийКолпино

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 14:0031.10.2019 14:0031.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933769Подведение итогов не позднее поставка резинотехнических изделийКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 14:0031.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933769Подведение итогов не позднее поставка резинотехнических изделийКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка резинотехнических изделий

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    27.90.33.110

    Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно извещения"

    Кол-во: 0

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