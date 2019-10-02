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    Главная / Торги / Поставка оборудования и выполнение работ по созданию центра обработки данных (2 пусковой комплекс)

    Поставка оборудования и выполнение работ по созданию центра обработки данных (2 пусковой комплекс)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 11:0002.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933768Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и выполнение работ по созданию центра обработки данных (2 пусковой комплекс)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933768

    Уникальный номер закупки

    471-КД

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования и выполнение работ по созданию центра обработки данных (2 пусковой комплекс)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 16:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация ОЗП 471-КД

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ТЭК Информ
    Все закупки и тендеры ТЭК Информ

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310

    Почтовый адрес

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3

    Контактный телефон

    +7 495 995-39-90

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    torgi@tek-inform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прохоров Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования и выполнение работ по созданию центра обработки данных (2 пусковой комплекс)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.10.2019 11:00 GMT +302.10.2019 11:0002.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933768Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и выполнение работ по созданию центра обработки данных (2 пусковой комплекс)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    02.10.2019 11:0002.10.2019 11:0002.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933768Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования и выполнение работ по созданию центра обработки данных (2 пусковой комплекс)Москва

    Подведение итогов не позднее

    16.10.2019 18:0016.10.2019 18:0016.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933768Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и выполнение работ по созданию центра обработки данных (2 пусковой комплекс)Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    16.10.201916.10.2019 18:0016.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933768Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и выполнение работ по созданию центра обработки данных (2 пусковой комплекс)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования и выполнение работ по созданию центра обработки данных (2 пусковой комплекс)

    Начальная цена

    99 189 069,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью ТЭК Информ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЭК Информ
    Все закупки и тендеры ТЭК Информ

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3

    Классификатор ОКПД2

    71.12

    Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка оборудования и выполнение работ по созданию центра обработки данных (2 пусковой комплекс)"

    Кол-во: 0

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