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Номер извещения
31908333063
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка резинотканевых рукавов и струбцин заправочных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 16:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2
Почтовый адрес
346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115
Контактный телефон
+7 8635 26-60-76 доб. 136
Факс
--
Адрес электронной почты
soshchenko.i@rostgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сощенко Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Новочеркасск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка резинотканевых рукавов и струбцин заправочных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 09:00 GMT +304.10.2019 09:0004.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908333063Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резинотканевых рукавов и струбцин заправочных Новочеркасск
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 09:0004.10.2019 09:0004.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908333063Дата и время вскрытия заявок Поставка резинотканевых рукавов и струбцин заправочных Новочеркасск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка резинотканевых рукавов и струбцин заправочных
Начальная цена
221 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Приложением № 6 Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
346400 Ростовская область, г. Новочеркасск, проспект Баклановский, 115 в соответствии с Приложением № 6 Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2
346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115
22.19
22.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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