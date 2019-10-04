Поставка резинотканевых рукавов и струбцин заправочных

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставщик производит поставку товара в течение 60-ти (шестидесяти ) календарных дней с момента заключения договора сторонами . Оплата 100% - по факту поставки партии товара в течение 25 календарных дней с момента поставки товара, получения счета, подписания товарной накладной и др. сопров. документов в соответствии с Приложением № 6 Техническим заданием