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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП933761
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
запрос предложений на изготовлению деталей по эскизам
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 16:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2466
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
zhdanova@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жданова Олеся Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на изготовлению деталей по эскизам
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 14:00 GMT +307.10.2019 14:0007.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933761Дата и время окончания срока приема заявок запрос предложений на изготовлению деталей по эскизам Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 14:0007.10.2019 14:0007.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933761Дата и время вскрытия заявок запрос предложений на изготовлению деталей по эскизам Балашиха
Подведение итогов не позднее
25.10.2019 16:0025.10.2019 16:0025.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933761Подведение итогов не позднее запрос предложений на изготовлению деталей по эскизам Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на изготовлению деталей по эскизам
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно запросу
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно запросуРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
25
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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