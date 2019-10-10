Выполнение работ по замене участка водовода 2Ду100 по ул. Армянская в районе большого оползня объекта: инв. № 300000546 «Водопровод от площадки резервуаров на отм. 329,6 м. до с. Русская Мамайка»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908333030 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по замене участка водовода 2Ду100 по ул. Армянская в районе большого оползня объекта: инв. № 300000546 «Водопровод от площадки резервуаров на отм. 329,6 м. до с. Русская Мамайка» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

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