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    Главная / Торги / Поставка филе грудки индейки 79п

    Поставка филе грудки индейки 79п

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 15:0001.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908332684Дата и время окончания срока приема заявок Поставка филе грудки индейкиХанты-МансийскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908332684

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка филе грудки индейки 79п

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 16:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа - Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Юридический адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Почтовый адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Контактный телефон

    +7 3467 36-19-16

    Факс

    +7 3467 36-19-06

    Адрес электронной почты

    Logistika.ugrakor@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Силкин Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ханты-Мансийск

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Мясо домашней птицы переработанное и консервированное

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка филе грудки индейки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.10.201902.10.2019 08:0002.10.2019 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908332684Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка филе грудки индейкиХанты-Мансийск

    Подведение итогов не позднее

    02.10.2019 15:0002.10.2019 15:0002.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908332684Подведение итогов не позднее Поставка филе грудки индейкиХанты-Мансийск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.10.201902.10.2019 15:0002.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908332684Подведение итогов не позднее Поставка филе грудки индейкиХанты-Мансийск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка филе грудки индейки

    Начальная цена

    222 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техзаданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 25Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставленный товар производится безналичным расчетом путем перечисления Покупателем денежных средств в размере 100 (Сто) процентной оплаты на расчетный счет Поставщика в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения товара Покупателем и подписания товарной накладной.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Адрес местонахождения

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Классификатор ОКПД2

    10.12.20.120

    Мясо индеек, в том числе индюшат замороженное

    Классификатор ОКВЭД2

    10.12

    Производство и консервирование мяса птицы

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство и консервирование мяса птицы"

    Кол-во: 600

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