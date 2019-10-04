Оказание образовательных услуг по повышению квалификации по программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 75п

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908332678 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание образовательных услуг по повышению квалификации по программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 75п Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа - Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»

Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва Юридический адрес 628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31 Почтовый адрес 628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31 Контактный телефон +7 3467 36-19-16 Факс +7 3467 36-19-06 Адрес электронной почты Logistika.ugrakor@yandex.ru Ф.И.О. контактного лица Силкин Алексей Сергеевич Место рассмотрения предложений Ханты-Мансийск Закупки и тендеры Тюменская область Закупки и тендеры Услуги по дополнительному профессиональному образованию Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru