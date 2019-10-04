www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908332678
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание образовательных услуг по повышению квалификации по программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 75п
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 16:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
Контактный телефон
+7 3467 36-19-16
Факс
+7 3467 36-19-06
Адрес электронной почты
Logistika.ugrakor@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Силкин Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание образовательных услуг по повышению квалификации по программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.10.201907.10.2019 08:0007.10.2019 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908332678Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание образовательных услуг по повышению квалификации по программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»Ханты-Мансийск
Подведение итогов не позднее
07.10.2019 15:0007.10.2019 15:0007.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908332678Подведение итогов не позднее Оказание образовательных услуг по повышению квалификации по программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»Ханты-Мансийск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.10.201907.10.2019 15:0007.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908332678Подведение итогов не позднее Оказание образовательных услуг по повышению квалификации по программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»Ханты-Мансийск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание образовательных услуг по повышению квалификации по программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
Начальная цена
810 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
обучение должно проводиться на спортивных объектах, расположенных в пределах ХМАО-Югры: г. Ханты-Мансийск, г. Сургут, пгт Приобье (Октябрьский район), г. ЮгорскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
Адрес местонахождения
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
85.42.19.000
85.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 72
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.