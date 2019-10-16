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    Главная / Торги / оказание услуг по транспортировке изделия Корпус ковша по маршруту г. Колпино - Кемеровская обл.

    оказание услуг по транспортировке изделия Корпус ковша по маршруту г. Колпино - Кемеровская обл.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.10.2019 11:0016.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933758Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по транспортировке изделия Корпус ковша по маршруту г. Колпино - Кемеровская обл.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933758

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    оказание услуг по транспортировке изделия Корпус ковша по маршруту г. Колпино - Кемеровская обл.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 16:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Приложение №1 к Извещению

    Приложение №2 к Извещению

    Договор

    Эскиз

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3127

    Факс

    Адрес электронной почты

    Nina.Velikanova@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Великанова Нина Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по транспортировке изделия Корпус ковша по маршруту г. Колпино - Кемеровская обл.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.10.2019 11:00 GMT +316.10.2019 11:0016.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933758Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по транспортировке изделия Корпус ковша по маршруту г. Колпино - Кемеровская обл.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933758Подведение итогов не позднее оказание услуг по транспортировке изделия Корпус ковша по маршруту г. Колпино - Кемеровская обл.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933758Подведение итогов не позднее оказание услуг по транспортировке изделия Корпус ковша по маршруту г. Колпино - Кемеровская обл.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по транспортировке изделия Корпус ковша по маршруту г. Колпино - Кемеровская обл.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    срок отгрузки 4 квартал 2019г - 1 квартал 2020г, о дате транспортировке будет сообщено за 15 рабочих дней.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течение 30 (Тридцати) рабочих дней от даты доставки груза.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.900

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортировка изделия Корпус ковша весом 30 тн, в пгт. Краснобродский"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Транспортировка изделия Корпус ковша весом 30 тн, в г. Междуреченск"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Транспортировка изделия Корпус ковша весом 30 тн, в г. Кемерово (до склада СДС-ТРЭЙД) "

    Кол-во: 1

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