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Номер извещения
31908333195
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на оказание услуг по проведению экологического контроля (064-У/2019)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 17:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38
Почтовый адрес
308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38
Контактный телефон
+7 4722 23-51-56
Факс
+7 4722 34-08-58
Адрес электронной почты
SChernyaeva@beloblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черняева Светлана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Белгород
Закупки и тендеры Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки
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Оказание услуг по проведению экологического контроля (7579)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 12:00 GMT +315.10.2019 12:0015.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908333195Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экологического контроля (7579)Белгород
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2019 12:0115.10.2019 12:0115.10.2019 12:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908333195Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению экологического контроля (7579)Белгород
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 23:5918.10.2019 23:5918.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908333195Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экологического контроля (7579)Белгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению экологического контроля (7579)
Начальная цена
1 511 400,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с технической частью (Часть III Документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с технической частью (Часть III Документации).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
Адрес местонахождения
308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38
74.90.13
74.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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