Поставка учрежденческо-производственной автоматической телефонной станции для нужд ПАО «НПО «Стрела»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставляемое по Договору Оборудование должно быть полностью оплачено и не находиться в залоге у производителя или третьих лиц в силу закона на основании п. 5 ст. 488 ГК РФ. Оборудование должно быть разрешенным для свободного обращения на территории Российской Федерации. Поставляемое Оборудование не должно быть обременено правами и притязаниями третьих лиц, заложено, находиться под арестом.Риски случайной порчи, гибели и/или утраты Оборудования переходят от Поставщика к Покупателю с даты доставки Оборудования и подписания товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12 или УПД. Частичная отгрузка Оборудования запрещена. Поставщик должен: - не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить копии документов, подтверждающих, что Поставщик является производителем Оборудования или официальным представителем производителя Оборудования, либо гарантийное письмо от производителя Оборудования о том, что Поставщик имеет возможность обеспечить выполнение обязательств по гарантиям, сервисному обслуживанию, а также выполнить иные обязательства, предусмотренные Договором; - передать Оборудование по количеству, качеству, номенклатуре, ассортименту и комплектности, соответствующее Договору, свободное от любых прав третьих лиц. Поставляемое по Договору Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, оригинальным, не восстановленным, не собранным из восстановленных компонентов и соответствовать техническим требованиям. Оборудование должно быть серийного выпуска. Год выпуска Оборудования - не ранее 2018 года; - обеспечить упаковку, необходимую для сохранности Оборудования. Упаковка должна быть маркирована надлежащим образом, в соответствии с условиями Договора; - в день доставки Оборудования на склад Покупателя произвести за свой счет выгрузку Оборудования с автотранспорта Поставщика, транспортировку Оборудования к месту установки; - привлекать для осуществления поставки Оборудования и выполнения сопутствующих работ только граждан РФ. Сопутствующие работы проводить специалистами производителя или специалистами Поставщика надлежащим образом сертифицированными производителем; - обеспечить доставку, а так же выполнение монтажных, пусконаладочных работ в сроки, установленные пунктом 3.2. проекта Договора при этом нести соответствующие расходы; - одновременно с Оборудованием передать все необходимые принадлежности к нему; - обеспечить проведение опытной эксплуатации Оборудования и организацию обучения сотрудников Покупателя (не менее 2-х специалистов) до уровня полной самостоятельной поддержки, на базе учебного центра производителя Оборудования, с проведением соответствующей аттестации в сроки, установленные пунктом 3.2.1. проекта Договора при этом нести соответствующие расходы; - обеспечить наличие полного набора документации и программного обеспечения, предусмотренных производителем на русском языке; - обеспечить наличие сертификата авторизованного партнёра; не менее двух авторизованных специалистов по установке Оборудования с предоставлением сертификатов по прохождению обучения по монтажу и программированию поставляемого Оборудования; - осуществлять бесплатную техническую поддержку по телефону и электронной почте с возможностью прибытия на площадку Покупателя для решения возникающих вопросов на месте. О готовности Оборудования к доставке со своего склада Поставщик должен известить Покупателя по почте, продублировав данную информацию по электронной почте либо посредством факсимильной связи. Покупатель должен быть уведомлен Поставщиком о готовности Оборудования к отгрузке не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до отгрузки. В данном извещении также указывается информация, необходимая для приемки Оборудования (количество тарных мест, вес груза, габариты груза, способ разгрузки). Поставщик должен нести полную ответственность перед Покупателем за несвоевременное или неполное извещение об отгрузке, за неправильное оформление документов и неточные данные об Оборудовании. Поставщик должен являться производителем Оборудования, либо официальным представителем производителя Оборудования, имеющим необходимые дилерские соглашения, сертификаты, свидетельства, подтверждающие полномочия на поставку Оборудования и распространение фирменного гарантийного обслуживания производителя Оборудования. Право собственности на Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю после подписания Сторонами акта приема - передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора) без замечаний. В соответствии с техническим заданием и проектом Договора. Оплата Оборудования, согласно пункту 2.1. проекта Договора, должна производиться Покупателем в размере 100% цены Договора в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты получения Покупателем счета на оплату на основании Акта окончательной приемки (Приложение № 5 к проекту Договора), подписанного Сторонами. Покупатель должен произвести оплату поставляемого Оборудования безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае изменения расчетного счета, Поставщик должен в течение 3 (Трех) календарных дней с момента внесения соответствующих изменений в письменной форме сообщить об этом Покупателю, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, должен нести Поставщик. Датой оплаты будет считаться дата списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя. Обязательство по платежу будет считаться исполненным после списания денежных средств с расчётного счета Покупателя. В соответствии с проектом Договора. Поставка Оборудования по Договору и выполнение монтажных, пусконаладочных работ должны осуществляться не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. Организация и прохождение обучения персонала Покупателя, проведение опытной эксплуатации Оборудования должны осуществляться в течение 30 дней с даты подписания Акта выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора). Датой поставки Оборудования будет считаться дата подписания Акта приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора). В соответствии с проектом Договора.