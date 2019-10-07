Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка учрежденческо-производственной автоматической телефонной станции для нужд ПАО «НПО «Стрела»

    Поставка учрежденческо-производственной автоматической телефонной станции для нужд ПАО «НПО «Стрела»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 10:0007.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908333182Дата и время окончания срока приема заявок Поставка учрежденческо-производственной автоматической телефонной станции ТулаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908333182

    Уникальный номер закупки

    560-362-2019/А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка учрежденческо-производственной автоматической телефонной станции для нужд ПАО «НПО «Стрела»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 17:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация № 560-362-2019/А .pdf

    Документация № 560-362-2019/А/.docx

    Извещение 560-362-2019/А

    Проект Договора

    Проект Договора .docx

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@npostrela.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Минайлова Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская область

    Закупки и тендеры Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка учрежденческо-производственной автоматической телефонной станции

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201922.10.2019 23:0022.10.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908333182Подведение итогов не позднее Поставка учрежденческо-производственной автоматической телефонной станции Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка учрежденческо-производственной автоматической телефонной станции

    Начальная цена

    3 499 028,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - 1 штука. В соответствии с техническим заданием и проектом Договора.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Оборудования должна осуществляться за счет и силами Поставщика по адресу: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6. В соответствии с проектом Договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставляемое по Договору Оборудование должно быть полностью оплачено и не находиться в залоге у производителя или третьих лиц в силу закона на основании п. 5 ст. 488 ГК РФ. Оборудование должно быть разрешенным для свободного обращения на территории Российской Федерации. Поставляемое Оборудование не должно быть обременено правами и притязаниями третьих лиц, заложено, находиться под арестом.Риски случайной порчи, гибели и/или утраты Оборудования переходят от Поставщика к Покупателю с даты доставки Оборудования и подписания товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12 или УПД. Частичная отгрузка Оборудования запрещена. Поставщик должен: - не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить копии документов, подтверждающих, что Поставщик является производителем Оборудования или официальным представителем производителя Оборудования, либо гарантийное письмо от производителя Оборудования о том, что Поставщик имеет возможность обеспечить выполнение обязательств по гарантиям, сервисному обслуживанию, а также выполнить иные обязательства, предусмотренные Договором; - передать Оборудование по количеству, качеству, номенклатуре, ассортименту и комплектности, соответствующее Договору, свободное от любых прав третьих лиц. Поставляемое по Договору Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, оригинальным, не восстановленным, не собранным из восстановленных компонентов и соответствовать техническим требованиям. Оборудование должно быть серийного выпуска. Год выпуска Оборудования - не ранее 2018 года; - обеспечить упаковку, необходимую для сохранности Оборудования. Упаковка должна быть маркирована надлежащим образом, в соответствии с условиями Договора; - в день доставки Оборудования на склад Покупателя произвести за свой счет выгрузку Оборудования с автотранспорта Поставщика, транспортировку Оборудования к месту установки; - привлекать для осуществления поставки Оборудования и выполнения сопутствующих работ только граждан РФ. Сопутствующие работы проводить специалистами производителя или специалистами Поставщика надлежащим образом сертифицированными производителем; - обеспечить доставку, а так же выполнение монтажных, пусконаладочных работ в сроки, установленные пунктом 3.2. проекта Договора при этом нести соответствующие расходы; - одновременно с Оборудованием передать все необходимые принадлежности к нему; - обеспечить проведение опытной эксплуатации Оборудования и организацию обучения сотрудников Покупателя (не менее 2-х специалистов) до уровня полной самостоятельной поддержки, на базе учебного центра производителя Оборудования, с проведением соответствующей аттестации в сроки, установленные пунктом 3.2.1. проекта Договора при этом нести соответствующие расходы; - обеспечить наличие полного набора документации и программного обеспечения, предусмотренных производителем на русском языке; - обеспечить наличие сертификата авторизованного партнёра; не менее двух авторизованных специалистов по установке Оборудования с предоставлением сертификатов по прохождению обучения по монтажу и программированию поставляемого Оборудования; - осуществлять бесплатную техническую поддержку по телефону и электронной почте с возможностью прибытия на площадку Покупателя для решения возникающих вопросов на месте. О готовности Оборудования к доставке со своего склада Поставщик должен известить Покупателя по почте, продублировав данную информацию по электронной почте либо посредством факсимильной связи. Покупатель должен быть уведомлен Поставщиком о готовности Оборудования к отгрузке не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до отгрузки. В данном извещении также указывается информация, необходимая для приемки Оборудования (количество тарных мест, вес груза, габариты груза, способ разгрузки). Поставщик должен нести полную ответственность перед Покупателем за несвоевременное или неполное извещение об отгрузке, за неправильное оформление документов и неточные данные об Оборудовании. Поставщик должен являться производителем Оборудования, либо официальным представителем производителя Оборудования, имеющим необходимые дилерские соглашения, сертификаты, свидетельства, подтверждающие полномочия на поставку Оборудования и распространение фирменного гарантийного обслуживания производителя Оборудования. Право собственности на Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю после подписания Сторонами акта приема - передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора) без замечаний. В соответствии с техническим заданием и проектом Договора. Оплата Оборудования, согласно пункту 2.1. проекта Договора, должна производиться Покупателем в размере 100% цены Договора в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты получения Покупателем счета на оплату на основании Акта окончательной приемки (Приложение № 5 к проекту Договора), подписанного Сторонами. Покупатель должен произвести оплату поставляемого Оборудования безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае изменения расчетного счета, Поставщик должен в течение 3 (Трех) календарных дней с момента внесения соответствующих изменений в письменной форме сообщить об этом Покупателю, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, должен нести Поставщик. Датой оплаты будет считаться дата списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя. Обязательство по платежу будет считаться исполненным после списания денежных средств с расчётного счета Покупателя. В соответствии с проектом Договора. Поставка Оборудования по Договору и выполнение монтажных, пусконаладочных работ должны осуществляться не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. Организация и прохождение обучения персонала Покупателя, проведение опытной эксплуатации Оборудования должны осуществляться в течение 30 дней с даты подписания Акта выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора). Датой поставки Оборудования будет считаться дата подписания Акта приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора). В соответствии с проектом Договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11.110

    Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30.11

    Производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить