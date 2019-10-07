Поставка преобразователей линейных перемещений для ремонта копировально-фрезерных станков с ЧПУ

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Порядок оплаты: В течение 3 календарных дней с даты подписания Сторонами договора, Поставщик представляет Покупателю счет на предварительную оплату в размере 50% от цены товара. Покупатель осуществляет предварительную оплату по договору на основании счета, полученного от Поставщика в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами договора. В течение 3 календарных дней с даты получения Покупателем уведомления о готовности товара к отгрузке, Поставщик представляет Покупателю счет на окончательную оплату в размере 50% от цены товара. Покупатель осуществляет окончательную оплату по договору на основании счета, полученного от Поставщика в течение 7(семи) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной. Товар должен быть поставлен в течение 42 календарных дней с даты подписания Сторонами договора.