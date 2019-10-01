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Номер извещения
ГП933744
Уникальный номер закупки
ЮНГ-19-102
Наименование закупки
Поставка продукции технического назначения – "Железобетонные утяжелители и скальный лист" для объекта: «Лупинг конденсатопровода «Юрхаровское месторождение - Пуровский ЗПК. Участок УЗА 24 – УЗА 31» (Лот делимый).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 15:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-00-73
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
yulia@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Христенко Юлия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Поставка продукции технического назначения – "Железобетонные утяжелители и скальный лист" для объекта: «Лупинг конденсатопровода «Юрхаровское месторождение - Пуровский ЗПК. Участок УЗА 24 – УЗА 31».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 12:30 GMT +301.10.2019 12:3001.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933744Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции технического назначения – "Железобетонные утяжелители и скальный лист" для объекта: «Лупинг конденсатопровода «Юрхаровское месторождение - Пуровский ЗПК. Участок УЗА 24 – УЗА 31».Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 12:3001.10.2019 12:3001.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933744Дата и время вскрытия заявок Поставка продукции технического назначения – "Железобетонные утяжелители и скальный лист" для объекта: «Лупинг конденсатопровода «Юрхаровское месторождение - Пуровский ЗПК. Участок УЗА 24 – УЗА 31».Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
13.11.2019 21:5913.11.2019 21:5913.11.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933744Подведение итогов не позднее Поставка продукции технического назначения – "Железобетонные утяжелители и скальный лист" для объекта: «Лупинг конденсатопровода «Юрхаровское месторождение - Пуровский ЗПК. Участок УЗА 24 – УЗА 31».Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.11.201913.11.2019 21:5913.11.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933744Подведение итогов не позднее Поставка продукции технического назначения – "Железобетонные утяжелители и скальный лист" для объекта: «Лупинг конденсатопровода «Юрхаровское месторождение - Пуровский ЗПК. Участок УЗА 24 – УЗА 31».Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продукции технического назначения – "Железобетонные утяжелители и скальный лист" для объекта: «Лупинг конденсатопровода «Юрхаровское месторождение - Пуровский ЗПК. Участок УЗА 24 – УЗА 31».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно проекту договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
23
B
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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