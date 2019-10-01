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Номер извещения
31908332238
Уникальный номер закупки
1787
Наименование закупки
Изготовление зубчатой конической пары с круговым зубом
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 15:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 67-11-11 доб. 5452
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
210-nam@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сабирова Анастасия Васильевна
Место рассмотрения предложений
г. Златоуст, Парковый проезд, 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление зубчатой конической пары с круговым зубом
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 20:00 GMT +301.10.2019 20:0001.10.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908332238Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление зубчатой конической пары с круговым зубом г. Златоуст, Парковый проезд, 1
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2019 06:0002.10.2019 06:0002.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908332238Дата и время вскрытия заявок Изготовление зубчатой конической пары с круговым зубом г. Златоуст, Парковый проезд, 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление зубчатой конической пары с круговым зубом
Начальная цена
257 555,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Златоуст, Парковый проезд, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
28.15.24.113
28.15
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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