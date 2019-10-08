строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Борчанинова до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Окулова, 29 и строительство реконструкции сети водоотведения Д-200 мм на участках: по ул. Матросова от ул. Окулова до ул. Монастырская (КК-1, КК-2) и в районе жилого дома по ул. Петропавловская, 91 (КК-3, КК-4)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908332122 Уникальный номер закупки 271 Номер закупки Наименование закупки строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Борчанинова до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Окулова, 29 и строительство реконструкции сети водоотведения Д-200 мм на участках: по ул. Матросова от ул. Окулова до ул. Монастырская (КК-1, КК-2) и в районе жилого дома по ул. Петропавловская, 91 (КК-3, КК-4) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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