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Номер извещения
31908332122
Уникальный номер закупки
271
Наименование закупки
строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Борчанинова до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Окулова, 29 и строительство реконструкции сети водоотведения Д-200 мм на участках: по ул. Матросова от ул. Окулова до ул. Монастырская (КК-1, КК-2) и в районе жилого дома по ул. Петропавловская, 91 (КК-3, КК-4)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 14:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
Почтовый адрес
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Контактный телефон
+7 342 201-71-54
Факс
+7 342 201-71-44
Адрес электронной почты
lobanov.e.p@novogor.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лобанов Евгений Петрович
Место рассмотрения предложений
Пермь
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200мм по ул. Борчанинова до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Окулова, 29. Реконструкция сети водоотведения Д-200мм на участках: по ул. Матросова от ул. Окулова до ул. Монастырская (КК-1, КК-2) и в районе жилого дома по ул. Петропавловская, 91 (КК-3, КК-4)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.10.201917.10.2019 15:0017.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908332122Подведение итогов не позднее Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200мм по ул. Борчанинова до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Окулова, 29. Реконструкция сети водоотведения Д-200мм на участках: по ул. Матросова от ул. Окулова до ул. Монастырская (КК-1, КК-2) и в районе жилого дома по ул. Петропавловская, 91 (КК-3, КК-4)Пермь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200мм по ул. Борчанинова до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Окулова, 29. Реконструкция сети водоотведения Д-200мм на участках: по ул. Матросова от ул. Окулова до ул. Монастырская (КК-1, КК-2) и в районе жилого дома по ул. Петропавловская, 91 (КК-3, КК-4)
Начальная цена
2 680 774,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Приложениями 1, 1.2 Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ПермьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
42.21.12
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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