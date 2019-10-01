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Номер извещения
ГП933764
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
запчасти на газотурбинную электростанцию SIEMENS SGT-400
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 16:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Почтовый адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Контактный телефон
+7 365 652-81-57
Факс
+7 978 857-18-85
Адрес электронной почты
frolovss@sodaplant.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фролов Сергей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Красноперекопск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запчасти на газотурбинную электростанцию SIEMENS SGT-400
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 10:00 GMT +301.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933764Дата и время окончания срока приема заявок запчасти на газотурбинную электростанцию SIEMENS SGT-400Красноперекопск
Подведение итогов не позднее
25.10.2019 10:0025.10.2019 10:0025.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933764Подведение итогов не позднее запчасти на газотурбинную электростанцию SIEMENS SGT-400Красноперекопск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запчасти на газотурбинную электростанцию SIEMENS SGT-400
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
запчасти согласно заявленному перечню
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Красноперекопск, ул.Проектная 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
27.11.10.120
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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