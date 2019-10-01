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    Главная / Торги / запчасти на газотурбинную электростанцию SIEMENS SGT-400

    запчасти на газотурбинную электростанцию SIEMENS SGT-400

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933764Дата и время окончания срока приема заявок запчасти на газотурбинную электростанцию SIEMENS SGT-400КрасноперекопскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933764

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запчасти на газотурбинную электростанцию SIEMENS SGT-400

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 16:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Юридический адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Почтовый адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Контактный телефон

    +7 365 652-81-57

    Факс

    +7 978 857-18-85

    Адрес электронной почты

    frolovss@sodaplant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фролов Сергей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Красноперекопск

    Закупки и тендеры Крым Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запчасти на газотурбинную электростанцию SIEMENS SGT-400

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2019 10:00 GMT +301.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933764Дата и время окончания срока приема заявок запчасти на газотурбинную электростанцию SIEMENS SGT-400Красноперекопск

    Подведение итогов не позднее

    25.10.2019 10:0025.10.2019 10:0025.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933764Подведение итогов не позднее запчасти на газотурбинную электростанцию SIEMENS SGT-400Красноперекопск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.10.201925.10.2019 10:0025.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933764Подведение итогов не позднее запчасти на газотурбинную электростанцию SIEMENS SGT-400Красноперекопск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти на газотурбинную электростанцию SIEMENS SGT-400

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    запчасти согласно заявленному перечню

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Красноперекопск, ул.Проектная 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия поставки: СРТ 296002, РФ, Республика Крым, г.Красноперекопск, ул. Проектная, 1. Поставка Товара осуществляется путем его доставки Покупателю (Заказчику) собственным транспортом Поставщика и/или транспортной компанией на склад Покупателя (Заказчика). Доставка Товара осуществляется за счет Поставщика и включена в стоимость Товара. Условия оплаты: Покупатель (Заказчик) производит оплату в размере 100% от стоимости Товара, указанной в Спецификации, в течение 30-ти (тридцати) календарных дней от даты поставки Товара. Срок поставки на склад – поз. 1 - май 2020 г; поз. 2, 3 - ноябрь 2019 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СЗ
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Адрес местонахождения

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Классификатор ОКПД2

    27.11.10.120

    Электродвигатели постоянного тока прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    24.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан К85-50 25E W21,8 DN12 CO2 WP 200 bar QC 995 быстрого выпуска на пожарную систему ГТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Прокладка клапана межступенчатого отбора № детали RW54017 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Узел клапана межступенчатого отбора № детали RW54001B/02"

    Кол-во: 1

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