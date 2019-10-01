запчасти на газотурбинную электростанцию SIEMENS SGT-400

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия поставки: СРТ 296002, РФ, Республика Крым, г.Красноперекопск, ул. Проектная, 1. Поставка Товара осуществляется путем его доставки Покупателю (Заказчику) собственным транспортом Поставщика и/или транспортной компанией на склад Покупателя (Заказчика). Доставка Товара осуществляется за счет Поставщика и включена в стоимость Товара. Условия оплаты: Покупатель (Заказчик) производит оплату в размере 100% от стоимости Товара, указанной в Спецификации, в течение 30-ти (тридцати) календарных дней от даты поставки Товара. Срок поставки на склад – поз. 1 - май 2020 г; поз. 2, 3 - ноябрь 2019 г.