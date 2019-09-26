Поставка 477 Э 3348 поставка кабеля согласно спецификации 1. Адрес доставки: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313 2. Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 100 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Поставка с толерансом 0+2. 4. Документы прикреплять обязательно. Электронная копия подписанного проекта нашего договора обязательна. Коммерческое предложение с предлагаемыми условиями поставки обязательно. 5. Поставка не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП933739 Уникальный номер закупки 477 Э 3348 поставка кабеля согласно спецификации Номер закупки Наименование закупки Поставка 477 Э 3348 поставка кабеля согласно спецификации 1. Адрес доставки: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313 2. Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 100 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Поставка с толерансом 0+2. 4. Документы прикреплять обязательно. Электронная копия подписанного проекта нашего договора обязательна. Коммерческое предложение с предлагаемыми условиями поставки обязательно. 5. Поставка не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция

Все закупки и тендеры Реконструкция Юридический адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Почтовый адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Контактный телефон +7 495 660-91-91 доб. 207 Факс +7 495 660-91-91 Адрес электронной почты elena.kutsyreva@mega-stroy.su Ф.И.О. контактного лица Куцырева Елена Геннадиевна Место рассмотрения предложений Домодедово Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru