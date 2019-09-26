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Номер извещения
ГП933739
Уникальный номер закупки
477 Э 3348 поставка кабеля согласно спецификации
Наименование закупки
Поставка 477 Э 3348 поставка кабеля согласно спецификации 1. Адрес доставки: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313 2. Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 100 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Поставка с толерансом 0+2. 4. Документы прикреплять обязательно. Электронная копия подписанного проекта нашего договора обязательна. Коммерческое предложение с предлагаемыми условиями поставки обязательно. 5. Поставка не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 14:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 207
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
elena.kutsyreva@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Куцырева Елена Геннадиевна
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Поставка 477 Э 3348 поставка кабеля согласно спецификации 1. Адрес доставки: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313 2. Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 100 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Поставка с толерансом 0+2. 4. Документы прикреплять обязательно. Электронная копия подписанного проекта нашего договора обязательна. Коммерческое предложение с предлагаемыми условиями поставки обязательно. 5. Поставка не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 14:00 GMT +326.09.2019 14:0026.09.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933739Дата и время окончания срока приема заявок Поставка 477 Э 3348 поставка кабеля согласно спецификации 1. Адрес доставки: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313 2. Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 100 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Поставка с толерансом 0+2. 4. Документы прикреплять обязательно. Электронная копия подписанного проекта нашего договора обязательна. Коммерческое предложение с предлагаемыми условиями поставки обязательно. 5. Поставка не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП. Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2019 14:0026.09.2019 14:0026.09.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933739Дата и время вскрытия заявок Поставка 477 Э 3348 поставка кабеля согласно спецификации 1. Адрес доставки: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313 2. Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 100 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Поставка с толерансом 0+2. 4. Документы прикреплять обязательно. Электронная копия подписанного проекта нашего договора обязательна. Коммерческое предложение с предлагаемыми условиями поставки обязательно. 5. Поставка не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП. Домодедово
Подведение итогов не позднее
30.09.2019 17:0030.09.2019 17:0030.09.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933739Подведение итогов не позднее Поставка 477 Э 3348 поставка кабеля согласно спецификации 1. Адрес доставки: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313 2. Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 100 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Поставка с толерансом 0+2. 4. Документы прикреплять обязательно. Электронная копия подписанного проекта нашего договора обязательна. Коммерческое предложение с предлагаемыми условиями поставки обязательно. 5. Поставка не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП. Домодедово
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
30.09.201930.09.2019 17:0030.09.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933739Подведение итогов не позднее Поставка 477 Э 3348 поставка кабеля согласно спецификации 1. Адрес доставки: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313 2. Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 100 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Поставка с толерансом 0+2. 4. Документы прикреплять обязательно. Электронная копия подписанного проекта нашего договора обязательна. Коммерческое предложение с предлагаемыми условиями поставки обязательно. 5. Поставка не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП. Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка 477 Э 3348 поставка кабеля согласно спецификации 1. Адрес доставки: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313 2. Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 100 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Поставка с толерансом 0+2. 4. Документы прикреплять обязательно. Электронная копия подписанного проекта нашего договора обязательна. Коммерческое предложение с предлагаемыми условиями поставки обязательно. 5. Поставка не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП.
Начальная цена
38 273 282,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка 477 Э 3348 поставка кабеля согласно спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Адрес доставки: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 35
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