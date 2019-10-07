Запрос ценовых котировок на поставку металлопроката для нужд ООО "УМЗ"

Лот 1

БАЛКА 35Ш2 12М С255 11 ШТ 12М ГОСТ Р 57837-2017, 27772-15, 10,516 т; УГОЛОК 125 125 8 12М СТ3ПС5/СП5 12 ШТ 12М ГОСТ 8509-93, 535-2005, 2,232 т; УГОЛОК 80 80 6 12М СТ3ПС5/СП5 19 ШТ 12М ГОСТ 8509-93, 535-2005, 1,672 т; ШВЕЛЛЕР 16У 12М СТ3ПС5/СП5 18 ШТ 12М ГОСТ 8240-97, 535-2005, 3,186 т; ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 80 80 5 3СП5 30245 18 ШТ 12М ГОСТ 30245-03, 2,439 т; ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 80 80 4 3СП5 30245 23 ШТ 12М ГОСТ 30245-03, 2,576 т; ЛИСТ Г/К 10 1.5М 6М СТ3ПС5/СП5 14637 1 ШТ 1,5Х6М ГОСТ 19903-2015, 0,720 т; ЛИСТ Г/К 8 1.5М 6М СТ3ПС5/СП5 14637 3 ШТ 1,5Х6М ГОСТ 19903-2015, 1,740 т