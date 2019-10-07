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Номер извещения
ГП933741
Уникальный номер закупки
72
Наименование закупки
Запрос ценовых котировок на поставку металлопроката для нужд ООО "УМЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 15:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 343 221-78-20
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
kozkin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козкин Василий Не указано
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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БАЛКА 35Ш2 12М С255 11 ШТ 12М ГОСТ Р 57837-2017, 27772-15, 10,516 т; УГОЛОК 125 125 8 12М СТ3ПС5/СП5 12 ШТ 12М ГОСТ 8509-93, 535-2005, 2,232 т; УГОЛОК 80 80 6 12М СТ3ПС5/СП5 19 ШТ 12М ГОСТ 8509-93, 535-2005, 1,672 т; ШВЕЛЛЕР 16У 12М СТ3ПС5/СП5 18 ШТ 12М ГОСТ 8240-97, 535-2005, 3,186 т; ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 80 80 5 3СП5 30245 18 ШТ 12М ГОСТ 30245-03, 2,439 т; ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 80 80 4 3СП5 30245 23 ШТ 12М ГОСТ 30245-03, 2,576 т; ЛИСТ Г/К 10 1.5М 6М СТ3ПС5/СП5 14637 1 ШТ 1,5Х6М ГОСТ 19903-2015, 0,720 т; ЛИСТ Г/К 8 1.5М 6М СТ3ПС5/СП5 14637 3 ШТ 1,5Х6М ГОСТ 19903-2015, 1,740 т
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 11:00 GMT +307.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933741Дата и время окончания срока приема заявок БАЛКА 35Ш2 12М С255 11 ШТ 12М ГОСТ Р 57837-2017, 27772-15, 10,516 т; УГОЛОК 125 125 8 12М СТ3ПС5/СП5 12 ШТ 12М ГОСТ 8509-93, 535-2005, 2,232 т; УГОЛОК 80 80 6 12М СТ3ПС5/СП5 19 ШТ 12М ГОСТ 8509-93, 535-2005, 1,672 т; ШВЕЛЛЕР 16У 12М СТ3ПС5/СП5 18 ШТ 12М ГОСТ 8240-97, 535-2005, 3,186 т; ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 80 80 5 3СП5 30245 18 ШТ 12М ГОСТ 30245-03, 2,439 т; ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 80 80 4 3СП5 30245 23 ШТ 12М ГОСТ 30245-03, 2,576 т; ЛИСТ Г/К 10 1.5М 6М СТ3ПС5/СП5 14637 1 ШТ 1,5Х6М ГОСТ 19903-2015, 0,720 т; ЛИСТ Г/К 8 1.5М 6М СТ3ПС5/СП5 14637 3 ШТ 1,5Х6М ГОСТ 19903-2015, 1,740 т Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 11:0007.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933741Дата и время вскрытия заявок БАЛКА 35Ш2 12М С255 11 ШТ 12М ГОСТ Р 57837-2017, 27772-15, 10,516 т; УГОЛОК 125 125 8 12М СТ3ПС5/СП5 12 ШТ 12М ГОСТ 8509-93, 535-2005, 2,232 т; УГОЛОК 80 80 6 12М СТ3ПС5/СП5 19 ШТ 12М ГОСТ 8509-93, 535-2005, 1,672 т; ШВЕЛЛЕР 16У 12М СТ3ПС5/СП5 18 ШТ 12М ГОСТ 8240-97, 535-2005, 3,186 т; ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 80 80 5 3СП5 30245 18 ШТ 12М ГОСТ 30245-03, 2,439 т; ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 80 80 4 3СП5 30245 23 ШТ 12М ГОСТ 30245-03, 2,576 т; ЛИСТ Г/К 10 1.5М 6М СТ3ПС5/СП5 14637 1 ШТ 1,5Х6М ГОСТ 19903-2015, 0,720 т; ЛИСТ Г/К 8 1.5М 6М СТ3ПС5/СП5 14637 3 ШТ 1,5Х6М ГОСТ 19903-2015, 1,740 т Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.10.201931.10.2019 15:0031.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933741Подведение итогов не позднее БАЛКА 35Ш2 12М С255 11 ШТ 12М ГОСТ Р 57837-2017, 27772-15, 10,516 т; УГОЛОК 125 125 8 12М СТ3ПС5/СП5 12 ШТ 12М ГОСТ 8509-93, 535-2005, 2,232 т; УГОЛОК 80 80 6 12М СТ3ПС5/СП5 19 ШТ 12М ГОСТ 8509-93, 535-2005, 1,672 т; ШВЕЛЛЕР 16У 12М СТ3ПС5/СП5 18 ШТ 12М ГОСТ 8240-97, 535-2005, 3,186 т; ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 80 80 5 3СП5 30245 18 ШТ 12М ГОСТ 30245-03, 2,439 т; ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 80 80 4 3СП5 30245 23 ШТ 12М ГОСТ 30245-03, 2,576 т; ЛИСТ Г/К 10 1.5М 6М СТ3ПС5/СП5 14637 1 ШТ 1,5Х6М ГОСТ 19903-2015, 0,720 т; ЛИСТ Г/К 8 1.5М 6М СТ3ПС5/СП5 14637 3 ШТ 1,5Х6М ГОСТ 19903-2015, 1,740 т Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
БАЛКА 35Ш2 12М С255 11 ШТ 12М ГОСТ Р 57837-2017, 27772-15, 10,516 т; УГОЛОК 125 125 8 12М СТ3ПС5/СП5 12 ШТ 12М ГОСТ 8509-93, 535-2005, 2,232 т; УГОЛОК 80 80 6 12М СТ3ПС5/СП5 19 ШТ 12М ГОСТ 8509-93, 535-2005, 1,672 т; ШВЕЛЛЕР 16У 12М СТ3ПС5/СП5 18 ШТ 12М ГОСТ 8240-97, 535-2005, 3,186 т; ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 80 80 5 3СП5 30245 18 ШТ 12М ГОСТ 30245-03, 2,439 т; ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 80 80 4 3СП5 30245 23 ШТ 12М ГОСТ 30245-03, 2,576 т; ЛИСТ Г/К 10 1.5М 6М СТ3ПС5/СП5 14637 1 ШТ 1,5Х6М ГОСТ 19903-2015, 0,720 т; ЛИСТ Г/К 8 1.5М 6М СТ3ПС5/СП5 14637 3 ШТ 1,5Х6М ГОСТ 19903-2015, 1,740 т
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
25,081 тонна
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара автотранспортом осуществляется Продавцом по адресу: Первоуральский городской округРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
24
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 25
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