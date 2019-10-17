Услуги по подготовке членов летных экипажей на ВС семейства Airbus-320

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

При отсутствии возражений по акту предоставленных услуг Заказчик производит оплату услуг, фактически оказанных на каждом этапе подготовки, в течение 21 (Двадцати одного) рабочего дня со дня получения пакета документов, сформированного в соответствии с условиями договора