Комплекс услуг по монтажу и демонстрации/размещению рекламных роликов Заказчика, хронометражем 20 сек., на 2-х диджитал экранах (DsW1 - DsW2) в зале регистрации на 3 этаже аэропорта Пулково в минутном блоке

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908334385 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Комплекс услуг по монтажу и демонстрации/размещению рекламных роликов Заказчика, хронометражем 20 сек., на 2-х диджитал экранах (DsW1 - DsW2) в зале регистрации на 3 этаже аэропорта Пулково в минутном блоке Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

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