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Номер извещения
31908334385
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Комплекс услуг по монтажу и демонстрации/размещению рекламных роликов Заказчика, хронометражем 20 сек., на 2-х диджитал экранах (DsW1 - DsW2) в зале регистрации на 3 этаже аэропорта Пулково в минутном блоке
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 09:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99 доб. 2463
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич И. А.
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Комплекс услуг по монтажу и демонстрации/размещению рекламных роликов Заказчика на рекламных конструкциях
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908334385Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс услуг по монтажу и демонстрации/размещению рекламных роликов Заказчика на рекламных конструкциях Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908334385Дата и время вскрытия заявок Комплекс услуг по монтажу и демонстрации/размещению рекламных роликов Заказчика на рекламных конструкциях Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
07.10.2019 17:0007.10.2019 17:0007.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908334385Подведение итогов не позднее Комплекс услуг по монтажу и демонстрации/размещению рекламных роликов Заказчика на рекламных конструкциях Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс услуг по монтажу и демонстрации/размещению рекламных роликов Заказчика на рекламных конструкциях
Начальная цена
1 024 372,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
57600
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, международный аэропорт Пулково, г. Санкт-Петербург, 2 диджитал-экрана (DsW1-DsW2) в зале регистрации на 3 этажеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
73.1
73.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 57600
Комплекс услуг по монтажу и демонстрации/размещению рекламных роликов Заказчика на рекламных конструкциях
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908334385Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс услуг по монтажу и демонстрации/размещению рекламных роликов Заказчика на рекламных конструкциях Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908334385Дата и время вскрытия заявок Комплекс услуг по монтажу и демонстрации/размещению рекламных роликов Заказчика на рекламных конструкциях Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
07.10.2019 17:0007.10.2019 17:0007.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908334385Подведение итогов не позднее Комплекс услуг по монтажу и демонстрации/размещению рекламных роликов Заказчика на рекламных конструкциях Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс услуг по монтажу и демонстрации/размещению рекламных роликов Заказчика на рекламных конструкциях
Начальная цена
4 375 626,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1797120
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, международный аэропорт Пулково, г. Санкт-Петербург, диджитал-экраны (Bon Voyage) в залах ожидания ВВЛ и МВЛ. Номера конструкций - DSS 4, DSS 5, DSS 6, DDS 1, DDS 2, DDS 12, DDS 13, DSS 9, DDS 4, DDS 11Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
73.1
73.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1797120
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