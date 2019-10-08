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Номер извещения
ГП933735
Уникальный номер закупки
19-50104/1652
Наименование закупки
Выполнение работ по технической эксплуатации телекоммуникационной инфраструктуры инновационного центра «Сколково», включающей телефонную канализацию и волоконно-оптические линии связи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 14:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143026, Российская Федерация, Московская область, г. Москва, Луговая, д.4, кор.2
Почтовый адрес
143026, Российская Федерация, Московская область, г. Москва, Луговая, д.4, кор.2
Контактный телефон
+7 495 956-00-33 доб. 2594
Факс
--
Адрес электронной почты
MSokolova@sk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соколова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Выполнение работ по технической эксплуатации телекоммуникационной инфраструктуры инновационного центра «Сколково», включающей телефонную канализацию и волоконно-оптические линии связи.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 12:00 GMT +308.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933735Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по технической эксплуатации телекоммуникационной инфраструктуры инновационного центра «Сколково», включающей телефонную канализацию и волоконно-оптические линии связи. г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 12:0008.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933735Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по технической эксплуатации телекоммуникационной инфраструктуры инновационного центра «Сколково», включающей телефонную канализацию и волоконно-оптические линии связи. г. Москва
Подведение итогов не позднее
22.10.2019 17:3022.10.2019 17:3022.10.2019 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933735Подведение итогов не позднее Выполнение работ по технической эксплуатации телекоммуникационной инфраструктуры инновационного центра «Сколково», включающей телефонную канализацию и волоконно-оптические линии связи. г. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.10.201922.10.2019 17:3022.10.2019 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933735Подведение итогов не позднее Выполнение работ по технической эксплуатации телекоммуникационной инфраструктуры инновационного центра «Сколково», включающей телефонную канализацию и волоконно-оптические линии связи. г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по технической эксплуатации телекоммуникационной инфраструктуры инновационного центра «Сколково», включающей телефонную канализацию и волоконно-оптические линии связи.
Начальная цена
19 048 358,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием и Документацией процедуры закупки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Документацией процедуры закупкиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОДПС Сколково
Все закупки и тендеры ОДПС Сколково
Адрес местонахождения
143026, Российская Федерация, Московская область, г. Москва, Луговая, д.4, кор.2
70.32.13.667
70.32.13.120
64.20.23.130
63.21.23.120
61.90.10
43
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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