Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки Товара в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента заключения договора. Аванс 30%, от суммы договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами договора. Окончательный платеж в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения продукции на склад покупателя и получения Покупателем оригинала счета-фактуры.