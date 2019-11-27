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Номер извещения
ГП933729
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Провести капитальный ремонт мягкой кровли здания ЛКВД(локомотивное депо)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 14:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,
Почтовый адрес
620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ
Контактный телефон
+7 343 336-67-97 доб. 9122737776
Факс
+7 343 336-67-80
Адрес электронной почты
E.Polyakova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полякова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Провести капитальный ремонт мягкой кровли здания ЛКВД(локомотивное депо)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.11.2019 09:00 GMT +327.11.2019 09:0027.11.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933729Дата и время окончания срока приема заявок Провести капитальный ремонт мягкой кровли здания ЛКВД(локомотивное депо)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
27.11.2019 09:0027.11.2019 09:0027.11.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933729Дата и время вскрытия заявок Провести капитальный ремонт мягкой кровли здания ЛКВД(локомотивное депо)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.11.2019 12:0028.11.2019 12:0028.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933729Подведение итогов не позднее Провести капитальный ремонт мягкой кровли здания ЛКВД(локомотивное депо)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Провести капитальный ремонт мягкой кровли здания ЛКВД(локомотивное депо)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
7750 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Екатеринбург, Площадь 1-й Пятилетки, здание ЛКВД(локомотивное депо)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,
620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ
43.91.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7750
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