Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный "Аврора ДР" (ИП 21210-3)" Кол-во: 20

"Позиция 2" "Регуляторы давления 50-10-3-132" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Вентель угловой запорно-регулирующий УФ 28006-015-01 Ду-15" Кол-во: 2

"Позиция 4" "Вентель запорный муфтовый ВКС-50-160 (А50-160-25)" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Регуляторы давления 50-3-11 УХЛ 4" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Гидроклапан обратный Г 51-37 УХЛ 4" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Гидроклапан обратный Г 51-36 УХЛ 4" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Насос аксиально-поршневой нерегулируемый с клапанной коробкой Насос силовой гидравлический 1МН250/160У Рном 16МПА" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Насос аксиально-поршневой нерегулируемый с клапанной коробкой Насос силовой гидравлический 1МН250/100У Рном 16МПА" Кол-во: 2

"Позиция 10" "Насос управления шестерёнчатый давл.-25кг/см²; раб.объём 10 см²; подача 133 л/мин; 1450 об/мин. Г-11-25" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Насос управления шестерёнчатый Г-11-24" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Предохранительный клапан Q-250л/мин Р-10МПа М-КП 32-10-1-11" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Переносной светодиодный прожектор с зарядным устройством IP65 30W 6400K Feron LL-913 32089" Кол-во: 2

"Позиция 14" "СВЕТОДИОДНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ ПРОЖЕКТОР 30W (BL-203) LED FLOOD LIGHT С АККУМУЛЯТОРОМ" Кол-во: 3

"Позиция 15" "СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР FERON LL-512 ПЕРЕНОСНОЙ 30W, 6400K, IP65" Кол-во: 3

"Позиция 16" "ИЗУ-Т-70-1000/220-01 УХЛ2 двухпроводн (с таймером)" Кол-во: 50

"Позиция 17" "Автоматический выключатель Siemens Sirius 3RV1041-4KA10-ZW95, типоразмер S3, на токи до 75 А, для защиты электродвигателей мощностью 37 кВт(400В) от перегрузок и коротких замыканий 3RV1041-4KA10-ZW95" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Автоматический выключатель Siemens Sirius 3RV1041-4JA10-ZW95, типоразмер S3, на токи до 63 А, для защиты электродвигателей мощностью 30 кВт(400В) от перегрузок и коротких замыканий 3RV1041-4JA10-ZW95" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Автоматический выключатель Siemens Sirius 3RV1041-4LA10, типоразмер S3, на токи до 90 А, для защиты электродвигателей мощностью 45 кВт(400В) от перегрузок и коротких замыканий 3RV1041-4LA10" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Реле промежуточное для обычных схем с втягивающей катушкой на 110 В, 50Гц и 8-ми контактной системой РПУ-2М211-1440У3, номинальное напряжение 110В переменного тока" Кол-во: 10

"Позиция 21" "Реле промежуточное для обычных схем с втягивающей катушкой на 110 В, 50Гц и 8-ми контактной системой РПУ-2М211-1620У3, номинальное напряжение 110В переменного тока" Кол-во: 10

"Позиция 22" "Вeнтилятop oceвoй ВO 06-300 №4" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Блок питания БП60Б-Д4-24С" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Панель оператора графическая СП310-Б" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Модуль аналогового ввода МВ110-224.8А" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Термопреобразователь сопротивления овен ДТС045-РТ100.В3.2000" Кол-во: 10

"Позиция 27" "Луженая гильза ГМЛ 120-17 КВТ 41177" Кол-во: 50

"Позиция 28" "Луженая гильза ГМЛ 150-19 КВТ 41178" Кол-во: 50

"Позиция 29" "кабель сварочный КОГ 1*35" Кол-во: 100

"Позиция 30" "наконечник кабельный медный ТМ-120(150)х12" Кол-во: 140

"Позиция 31" "наконечник кабельный медный ТМ-120(150)х16" Кол-во: 100

"Позиция 32" "Стартер 80С-220-2 4-80вт одиночное подключение Стартер 80С-220-2 4-80вт одиночное подключение" Кол-во: 100

"Позиция 33" "Светильник светодиодный герметичный IP65 LLT 12Вт СПП-Д 2303 4000К 960Лм 158мм с датчиком движения Светильник светодиодный герметичный IP65 LLT 12Вт СПП-Д 2303 4000К 960Лм 158мм с датчиком движения" Кол-во: 20

"Позиция 34" "Светильник светодиодный PPO SMD 1200 40w размеры: 1200х75х25 мм световой поток: 3160/3260 Лм Светильник светодиодный PPO SMD 1200 40w размеры: 1200х75х25 мм световой поток: 3160/3260 Лм" Кол-во: 60

"Позиция 35" "Прожектор СДО 30 Прожектор СДО 30" Кол-во: 10

"Позиция 36" "Прожектор СДО 50 Прожектор СДО 50" Кол-во: 10

"Позиция 37" "Дроссель ПРА ДНаТ 400 1И400ДНаТ46-002 IP54 УХЛ1 1И400ДНаТ46-002 IP54 УХЛ1" Кол-во: 20

"Позиция 38" "Теплоизлучатель 500 Вт 220В Е40 Теплоизлучатель 500 Вт 220В Е40" Кол-во: 100

"Позиция 39" "светильник светодиодный потолочный 600х600" Кол-во: 60

"Позиция 40" "Светильник РСП 05-1000-001 б/стекла Светильник РСП 05-1000-001 б/стекла" Кол-во: 20

"Позиция 41" "Энергосберегающая лампа Е27 15вт цокль Е27 220v/15 Вт" Кол-во: 100

"Позиция 42" "ДНаТ лампы 400 ДНаТ лампы 400" Кол-во: 120

"Позиция 43" "Стартер ИЭК LS151M 4*22W 110-130V ИЭК LS151M 4*22W 110-130V" Кол-во: 100

"Позиция 44" "Лампы светодиодная цокль Е-27 9вт Лампы светодиодная цокль Е-27 9вт" Кол-во: 100

"Позиция 45" "Лампы накаливания 36v/60 Вт цокль Е-27 36v/60 Вт цокль Е-27" Кол-во: 100

"Позиция 46" "Лампы накаливания 220v/75 Вт цокль Е-27 220v/75 Вт цокль Е-27" Кол-во: 200

"Позиция 47" "Кабель КГ 3х16+1х10 мм²" Кол-во: 150

"Позиция 48" "Тепловая завеса КЭВ-230П702W КЭВ-230П702W" Кол-во: 2

"Позиция 49" "привод 741Е, блок управления 740D, 230 В, Z16, V 12 м/мин, магнитные концевики, консистентная смазка , с монтажной пластиной" Кол-во: 1

"Позиция 50" "трансформатор тока ТНШ-0,66 15000/5" Кол-во: 3

"Позиция 51" "трансформатор тока ТНШ-0,66 25000/5" Кол-во: 3

"Позиция 52" "Двигатель асинхронный тип МТН, 45кВт, 570 об./мин., с фазным ротором. МТН-611-10 с двумя конусными концами вала (на лапах). МТН-611-10 с двумя конусными концами вала (на лапах)." Кол-во: 1

"Позиция 53" "Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-24-КП напряжение 24В Маяк-24-КП (110 дБ) Маяк-24-КП (110 дБ)" Кол-во: 8

"Позиция 54" "Наконечник под опрессовку медный ТМ 50-10 УХЛЗ, ГОСТ 7386-80" Кол-во: 100

"Позиция 55" "Наконечник под опрессовку медный ТМ 50-8 УХЛЗ, ГОСТ 7386-80" Кол-во: 100

"Позиция 56" "Наконечник под опрессовку медный ТМ 35-10 УХЛЗ, ГОСТ 7386-80" Кол-во: 100

"Позиция 57" "Наконечник под опрессовку медный ТМ 35-8 УХЛЗ, ГОСТ 7386-80" Кол-во: 100

"Позиция 58" "Наконечник под опрессовку медный ТМ 25-8 УХЛЗ, ГОСТ 7386-80" Кол-во: 100

"Позиция 59" "Наконечник под опрессовку медный ТМ 16-8 УХЛЗ, ГОСТ 7386-80" Кол-во: 100

"Позиция 60" "Наконечник под опрессовку медный ТМ 10-6 УХЛЗ, ГОСТ 7386-80" Кол-во: 100