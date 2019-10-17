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    Главная / Торги / Закупка электрики и вспомогательных материалов

    Закупка электрики и вспомогательных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.10.2019 14:0017.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933723Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электрики и вспомогательных материаловКолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933723

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка электрики и вспомогательных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 14:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП933723_second_parts_protocol.rtf

    Извещение № 342

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2145

    Факс

    Адрес электронной почты

    Nadezhda.Tonkonogova@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тонконогова Надежда Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка электрики и вспомогательных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.10.2019 14:00 GMT +317.10.2019 14:0017.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933723Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электрики и вспомогательных материаловКолпино

    Подведение итогов не позднее

    06.11.2019 10:0006.11.2019 10:0006.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933723Подведение итогов не позднее Закупка электрики и вспомогательных материаловКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.11.201906.11.2019 10:0006.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933723Подведение итогов не позднее Закупка электрики и вспомогательных материаловКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка электрики и вспомогательных материалов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    27.32.13

    Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606867/name/5e733fd7089fa7.28053926

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный "Аврора ДР" (ИП 21210-3)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Регуляторы давления 50-10-3-132"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Вентель угловой запорно-регулирующий УФ 28006-015-01 Ду-15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Вентель запорный муфтовый ВКС-50-160 (А50-160-25)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Регуляторы давления 50-3-11 УХЛ 4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Гидроклапан обратный Г 51-37 УХЛ 4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Гидроклапан обратный Г 51-36 УХЛ 4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Насос аксиально-поршневой нерегулируемый с клапанной коробкой Насос силовой гидравлический 1МН250/160У Рном 16МПА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Насос аксиально-поршневой нерегулируемый с клапанной коробкой Насос силовой гидравлический 1МН250/100У Рном 16МПА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Насос управления шестерёнчатый давл.-25кг/см²; раб.объём 10 см²; подача 133 л/мин; 1450 об/мин. Г-11-25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Насос управления шестерёнчатый Г-11-24"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Предохранительный клапан Q-250л/мин Р-10МПа М-КП 32-10-1-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Переносной светодиодный прожектор с зарядным устройством IP65 30W 6400K Feron LL-913 32089"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "СВЕТОДИОДНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ ПРОЖЕКТОР 30W (BL-203) LED FLOOD LIGHT С АККУМУЛЯТОРОМ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР FERON LL-512 ПЕРЕНОСНОЙ 30W, 6400K, IP65"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "ИЗУ-Т-70-1000/220-01 УХЛ2 двухпроводн (с таймером)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Автоматический выключатель Siemens Sirius 3RV1041-4KA10-ZW95, типоразмер S3, на токи до 75 А, для защиты электродвигателей мощностью 37 кВт(400В) от перегрузок и коротких замыканий 3RV1041-4KA10-ZW95"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Автоматический выключатель Siemens Sirius 3RV1041-4JA10-ZW95, типоразмер S3, на токи до 63 А, для защиты электродвигателей мощностью 30 кВт(400В) от перегрузок и коротких замыканий 3RV1041-4JA10-ZW95"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Автоматический выключатель Siemens Sirius 3RV1041-4LA10, типоразмер S3, на токи до 90 А, для защиты электродвигателей мощностью 45 кВт(400В) от перегрузок и коротких замыканий 3RV1041-4LA10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Реле промежуточное для обычных схем с втягивающей катушкой на 110 В, 50Гц и 8-ми контактной системой РПУ-2М211-1440У3, номинальное напряжение 110В переменного тока"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Реле промежуточное для обычных схем с втягивающей катушкой на 110 В, 50Гц и 8-ми контактной системой РПУ-2М211-1620У3, номинальное напряжение 110В переменного тока"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Вeнтилятop oceвoй ВO 06-300 №4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Блок питания БП60Б-Д4-24С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Панель оператора графическая СП310-Б"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Модуль аналогового ввода МВ110-224.8А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Термопреобразователь сопротивления овен ДТС045-РТ100.В3.2000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Луженая гильза ГМЛ 120-17 КВТ 41177"

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "Луженая гильза ГМЛ 150-19 КВТ 41178"

    Кол-во: 50

    "Позиция 29"

    "кабель сварочный КОГ 1*35"

    Кол-во: 100

    "Позиция 30"

    "наконечник кабельный медный ТМ-120(150)х12"

    Кол-во: 140

    "Позиция 31"

    "наконечник кабельный медный ТМ-120(150)х16"

    Кол-во: 100

    "Позиция 32"

    "Стартер 80С-220-2 4-80вт одиночное подключение Стартер 80С-220-2 4-80вт одиночное подключение"

    Кол-во: 100

    "Позиция 33"

    "Светильник светодиодный герметичный IP65 LLT 12Вт СПП-Д 2303 4000К 960Лм 158мм с датчиком движения Светильник светодиодный герметичный IP65 LLT 12Вт СПП-Д 2303 4000К 960Лм 158мм с датчиком движения"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Светильник светодиодный PPO SMD 1200 40w размеры: 1200х75х25 мм световой поток: 3160/3260 Лм Светильник светодиодный PPO SMD 1200 40w размеры: 1200х75х25 мм световой поток: 3160/3260 Лм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 35"

    "Прожектор СДО 30 Прожектор СДО 30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Прожектор СДО 50 Прожектор СДО 50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Дроссель ПРА ДНаТ 400 1И400ДНаТ46-002 IP54 УХЛ1 1И400ДНаТ46-002 IP54 УХЛ1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Теплоизлучатель 500 Вт 220В Е40 Теплоизлучатель 500 Вт 220В Е40"

    Кол-во: 100

    "Позиция 39"

    "светильник светодиодный потолочный 600х600"

    Кол-во: 60

    "Позиция 40"

    "Светильник РСП 05-1000-001 б/стекла Светильник РСП 05-1000-001 б/стекла"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Энергосберегающая лампа Е27 15вт цокль Е27 220v/15 Вт"

    Кол-во: 100

    "Позиция 42"

    "ДНаТ лампы 400 ДНаТ лампы 400"

    Кол-во: 120

    "Позиция 43"

    "Стартер ИЭК LS151M 4*22W 110-130V ИЭК LS151M 4*22W 110-130V"

    Кол-во: 100

    "Позиция 44"

    "Лампы светодиодная цокль Е-27 9вт Лампы светодиодная цокль Е-27 9вт"

    Кол-во: 100

    "Позиция 45"

    "Лампы накаливания 36v/60 Вт цокль Е-27 36v/60 Вт цокль Е-27"

    Кол-во: 100

    "Позиция 46"

    "Лампы накаливания 220v/75 Вт цокль Е-27 220v/75 Вт цокль Е-27"

    Кол-во: 200

    "Позиция 47"

    "Кабель КГ 3х16+1х10 мм²"

    Кол-во: 150

    "Позиция 48"

    "Тепловая завеса КЭВ-230П702W КЭВ-230П702W"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "привод 741Е, блок управления 740D, 230 В, Z16, V 12 м/мин, магнитные концевики, консистентная смазка , с монтажной пластиной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "трансформатор тока ТНШ-0,66 15000/5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "трансформатор тока ТНШ-0,66 25000/5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "Двигатель асинхронный тип МТН, 45кВт, 570 об./мин., с фазным ротором. МТН-611-10 с двумя конусными концами вала (на лапах). МТН-611-10 с двумя конусными концами вала (на лапах)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-24-КП напряжение 24В Маяк-24-КП (110 дБ) Маяк-24-КП (110 дБ)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 54"

    "Наконечник под опрессовку медный ТМ 50-10 УХЛЗ, ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 100

    "Позиция 55"

    "Наконечник под опрессовку медный ТМ 50-8 УХЛЗ, ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 100

    "Позиция 56"

    "Наконечник под опрессовку медный ТМ 35-10 УХЛЗ, ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 100

    "Позиция 57"

    "Наконечник под опрессовку медный ТМ 35-8 УХЛЗ, ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 100

    "Позиция 58"

    "Наконечник под опрессовку медный ТМ 25-8 УХЛЗ, ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 100

    "Позиция 59"

    "Наконечник под опрессовку медный ТМ 16-8 УХЛЗ, ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 100

    "Позиция 60"

    "Наконечник под опрессовку медный ТМ 10-6 УХЛЗ, ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 100

    "Позиция 61"

    "Гидроклапан обратный Г 51-34 УХЛ 4"

    Кол-во: 2

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