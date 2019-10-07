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Номер извещения
31908331631
Уникальный номер закупки
357-19
Наименование закупки
Выполнение работ по организации эвакуационных выходов из цокольного этажа наружу в строении № б/н (инв. № 00014) по адресу: г. Москва, ул. Вольная, д. 30
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 14:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-01-11
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
BerezaLA@gm.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клёнова Виктория Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по организации эвакуационных выходов из цокольного этажа наружу в строении № б/н (инв. № 00014) по адресу: г. Москва, ул. Вольная, д. 30
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 08:00 GMT +307.10.2019 08:0007.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908331631Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по организации эвакуационных выходов из цокольного этажа наружу в строении № б/н (инв. № 00014) по адресу: г. Москва, ул. Вольная, д. 30 Москва
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 08:0007.10.2019 08:0007.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908331631Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по организации эвакуационных выходов из цокольного этажа наружу в строении № б/н (инв. № 00014) по адресу: г. Москва, ул. Вольная, д. 30 Москва
Подведение итогов не позднее
09.10.2019 08:0009.10.2019 08:0009.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908331631Подведение итогов не позднее Выполнение работ по организации эвакуационных выходов из цокольного этажа наружу в строении № б/н (инв. № 00014) по адресу: г. Москва, ул. Вольная, д. 30 Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.10.201909.10.2019 08:0009.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908331631Подведение итогов не позднее Выполнение работ по организации эвакуационных выходов из цокольного этажа наружу в строении № б/н (инв. № 00014) по адресу: г. Москва, ул. Вольная, д. 30 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по организации эвакуационных выходов из цокольного этажа наружу в строении № б/н (инв. № 00014) по адресу: г. Москва, ул. Вольная, д. 30
Начальная цена
1 627 204,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Разделом 3 «Задание на закупку» Документации о закупке и (или) Разделом 4 «Проект договора» Документации о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Разделом 3 «Задание на закупку» Документации о закупке и (или) Разделом 4 «Проект договора» Документации о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
41.20.40.000
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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