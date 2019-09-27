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Номер извещения
ГП933738
Уникальный номер закупки
ГП933738
Наименование закупки
Капитальный ремонт тепловоза ТГМ-4 А №1560.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 14:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 67548
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
dkvaleev@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Валеев Денис Киягапович
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
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Капитальный ремонт тепловоза ТГМ-4 А №1560
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 12:30 GMT +327.09.2019 12:3027.09.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933738Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт тепловоза ТГМ-4 А №1560Белорецкий
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2019 15:3027.09.2019 15:3027.09.2019 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933738Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт тепловоза ТГМ-4 А №1560Белорецкий
Подведение итогов не позднее
30.11.2019 13:0030.11.2019 13:0030.11.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933738Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт тепловоза ТГМ-4 А №1560Белорецкий
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт тепловоза ТГМ-4 А №1560
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно договора.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно договора.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
50.20.21.253
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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