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    Главная / Торги / Закупка продуктов питания (Овощи ) для СУНЦ МГУ имени М.В. Ломоносова (Идентификатор Соглашения 0000000007519S7M0002) (4215 кг).(223.ЗК.909; Id14421)

    Закупка продуктов питания (Овощи ) для СУНЦ МГУ имени М.В. Ломоносова (Идентификатор Соглашения 0000000007519S7M0002) (4215 кг).(223.ЗК.909; Id14421)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 09:0009.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908332291Дата и время окончания срока приема заявок Закупка продуктов питания (Овощи ) для СУНЦ МГУ имени М.В. Ломоносова (Идентификатор Соглашения 0000000007519S7M0002) (4215 кг)(Id14421)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908332291

    Уникальный номер закупки

    14421

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка продуктов питания (Овощи ) для СУНЦ МГУ имени М.В. Ломоносова (Идентификатор Соглашения 0000000007519S7M0002) (4215 кг).(223.ЗК.909; Id14421)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 15:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Часть 2 Извещения о закупке

    Часть 1 Извещения о закупке

    Проект договора

    Форма №2

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УК З Д

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Спаржа

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка продуктов питания (Овощи ) для СУНЦ МГУ имени М.В. Ломоносова (Идентификатор Соглашения 0000000007519S7M0002) (4215 кг)(Id14421)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.10.201917.10.2019 16:0017.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908332291Подведение итогов не позднее Закупка продуктов питания (Овощи ) для СУНЦ МГУ имени М.В. Ломоносова (Идентификатор Соглашения 0000000007519S7M0002) (4215 кг)(Id14421)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка продуктов питания (Овощи ) для СУНЦ МГУ имени М.В. Ломоносова (Идентификатор Соглашения 0000000007519S7M0002) (4215 кг)(Id14421)

    Начальная цена

    405 835,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, Москва, ул. Кременчугская, 11. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Сроки проведения квалификационного отбора участников закупки: с момента получения вторых частей заявок и до даты окончания рассмотрения вторых частей заявок (подведения итогов). Иные требования к обеспечению заявки: требование к обеспечению заявки не установлено. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    01.13.51.120

    Картофель столовый поздний

    Классификатор ОКВЭД2

    01.13.11

    Выращивание овощей открытого грунта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выращивание овощей открытого грунта"

    Кол-во: 170

    "Позиция 2"

    "Выращивание овощей открытого грунта"

    Кол-во: 80

    "Позиция 3"

    "Выращивание овощей открытого грунта"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "Выращивание овощей открытого грунта"

    Кол-во: 400

    "Позиция 5"

    "Выращивание овощей открытого грунта"

    Кол-во: 600

    "Позиция 6"

    "Выращивание овощей открытого грунта"

    Кол-во: 800

    "Позиция 7"

    "Выращивание овощей открытого грунта"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Выращивание овощей открытого грунта"

    Кол-во: 80

    "Позиция 9"

    "Выращивание овощей открытого грунта"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Выращивание овощей открытого грунта"

    Кол-во: 130

    "Позиция 11"

    "Выращивание овощей открытого грунта"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Выращивание овощей открытого грунта"

    Кол-во: 510

    "Позиция 13"

    "Выращивание овощей открытого грунта"

    Кол-во: 1085

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