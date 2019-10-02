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Номер извещения
ГП933718
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка электрики и вспомогательных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 13:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2145
Факс
Адрес электронной почты
Nadezhda.Tonkonogova@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тонконогова Надежда Михайловна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка электрики и вспомогательных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 10:00 GMT +302.10.2019 10:0002.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933718Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электрики и вспомогательных материаловКолпино
Подведение итогов не позднее
01.11.2019 10:0001.11.2019 10:0001.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933718Подведение итогов не позднее Закупка электрики и вспомогательных материаловКолпино
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка электрики и вспомогательных материалов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
27.32
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 100
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