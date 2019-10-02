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Номер извещения
31908332854
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Работы по ремонту установки прямого лазерного формирования структур DWL- 66fs
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок (конкурентный)
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 16:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
440026, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, 8/10,
Почтовый адрес
440026, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, 8/10
Контактный телефон
+7 8412 66-04-58
Факс
+7 8412 55-14-99
Адрес электронной почты
zakupki@niifi.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьминых Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Пенза
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по ремонту установки прямого лазерного формирования структур DWL-66fs
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по ремонту установки прямого лазерного формирования структур DWL-66fs
Начальная цена
26 800,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл.ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
440026, Россия, г. Пенза, ул. Володарского, д.8/10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИИФИ
Все закупки и тендеры АО НИИФИ
Адрес местонахождения
440026, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, 8/10,
440026, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, 8/10
33.12.29.900
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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