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Номер извещения
31908331636
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка прессов гидравлических с усилием прессования 1600 кН для нужд АО "МКБ "Факел"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 14:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Почтовый адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Контактный телефон
+7 495 781-05-89
Факс
+7 495 573-83-47
Адрес электронной почты
tender@npofakel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Доронин Виктор Валентинович
Место рассмотрения предложений
Химки
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Пресс гидравлический усилием 160 тонн (1600 кН)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 10:00 GMT +304.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908331636Дата и время окончания срока приема заявок Пресс гидравлический усилием 160 тонн (1600 кН) Химки
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 10:0104.10.2019 10:0104.10.2019 10:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908331636Дата и время вскрытия заявок Пресс гидравлический усилием 160 тонн (1600 кН) Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Пресс гидравлический усилием 160 тонн (1600 кН)
Начальная цена
6 198 430,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МКБ Факел
Все закупки и тендеры АО МКБ Факел
Адрес местонахождения
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
28.41.33.130
28.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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