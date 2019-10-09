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Номер извещения
31908351087
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Тампонаж артезианских скважин на артезианском водозаборе №1/ Тампонаж артезианских скважин на артезианском водозаборе Борзовая заимка/ Тампонаж артезианских скважин на артезианском водозаборе Лебяжье, Школьная 6в.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 09:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Масловский Дмитрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
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Тампонаж артезианских скважин на артезианском водозаборе №1/ Тампонаж артезианских скважин на артезианском водозаборе Борзовая заимка/ Тампонаж артезианских скважин на артезианском водозаборе Лебяжье, Школьная 6в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 10:00 GMT +309.10.2019 10:0009.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908351087Дата и время окончания срока приема заявок Тампонаж артезианских скважин на артезианском водозаборе №1/ Тампонаж артезианских скважин на артезианском водозаборе Борзовая заимка/ Тампонаж артезианских скважин на артезианском водозаборе Лебяжье, Школьная 6в.г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2019 10:0009.10.2019 10:0009.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908351087Дата и время вскрытия заявок Тампонаж артезианских скважин на артезианском водозаборе №1/ Тампонаж артезианских скважин на артезианском водозаборе Борзовая заимка/ Тампонаж артезианских скважин на артезианском водозаборе Лебяжье, Школьная 6в.г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Подведение итогов не позднее
15.11.2019 08:0015.11.2019 08:0015.11.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908351087Подведение итогов не позднее Тампонаж артезианских скважин на артезианском водозаборе №1/ Тампонаж артезианских скважин на артезианском водозаборе Борзовая заимка/ Тампонаж артезианских скважин на артезианском водозаборе Лебяжье, Школьная 6в.г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.11.201915.11.2019 08:0015.11.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908351087Подведение итогов не позднее Тампонаж артезианских скважин на артезианском водозаборе №1/ Тампонаж артезианских скважин на артезианском водозаборе Борзовая заимка/ Тампонаж артезианских скважин на артезианском водозаборе Лебяжье, Школьная 6в.г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Тампонаж артезианских скважин на артезианском водозаборе №1/ Тампонаж артезианских скважин на артезианском водозаборе Борзовая заимка/ Тампонаж артезианских скважин на артезианском водозаборе Лебяжье, Школьная 6в.
Начальная цена
2 333 893,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания (приложение №1)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
42.2
42.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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