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Номер извещения
31908331892
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор организации на осуществление авторского надзора по объекту строительства программы газификации регионов РФ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 14:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 20-22, лит. А
Почтовый адрес
190098, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Конногвардейский Бульвар, 17, лит. А
Контактный телефон
+7 812 333-47-07
Факс
--
Адрес электронной почты
Moiseev_SA@gazprom-investgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Моисеев Сергей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги инженерно-технического характера Эта группировка не включает: - услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических наук, см. 72.19.2
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Авторский надзор по объекту строительства в Ярославской области, код стройки 76/105-2.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 11:00 GMT +304.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908331892Дата и время окончания срока приема заявок Авторский надзор по объекту строительства в Ярославской области, код стройки 76/105-2.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 11:0004.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908331892Дата и время вскрытия заявок Авторский надзор по объекту строительства в Ярославской области, код стройки 76/105-2.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
08.10.2019 11:3008.10.2019 11:3008.10.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908331892Подведение итогов не позднее Авторский надзор по объекту строительства в Ярославской области, код стройки 76/105-2.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Авторский надзор по объекту строительства в Ярославской области, код стройки 76/105-2.
Начальная цена
765 124,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ярославская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 20-22, лит. А
190098, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Конногвардейский Бульвар, 17, лит. А
71.12.20
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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