Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / «Оказание специализированных транспортных услуг на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский».

    «Оказание специализированных транспортных услуг на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 16:0008.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933711Дата и время окончания срока приема заявок «Оказание специализированных транспортных услуг на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский».СургутПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933711

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Оказание специализированных транспортных услуг на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 13:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Уведомление

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Юридический адрес

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Контактный телефон

    +7 3452 28-55-29

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Nadezhda.Zarubina@utair.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зарубина Надежда Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    «Оказание специализированных транспортных услуг на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2019 16:00 GMT +308.10.2019 16:0008.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933711Дата и время окончания срока приема заявок «Оказание специализированных транспортных услуг на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский».Сургут

    Дата и время вскрытия заявок

    08.10.2019 16:0008.10.2019 16:0008.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933711Дата и время вскрытия заявок «Оказание специализированных транспортных услуг на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский».Сургут

    Подведение итогов не позднее

    28.10.2019 16:0028.10.2019 16:0028.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933711Подведение итогов не позднее «Оказание специализированных транспортных услуг на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский».Сургут

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    28.10.201928.10.2019 16:0028.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933711Подведение итогов не позднее «Оказание специализированных транспортных услуг на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский».Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Оказание специализированных транспортных услуг на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Адрес местонахождения

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Классификатор ОКПД2

    52.2

    Услуги транспортные вспомогательные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    24.09.2019

    Уведомление

    24.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "«Оказание специализированных транспортных услуг на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский»."

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Южный
    Запрос предложений № ГП201425
    Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка материальных ценностей для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Южный» (Ростовская область)
    Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка материальных ценностей для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО)...
    584657
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить