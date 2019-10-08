«Оказание услуг по обслуживанию зданий и систем в них на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский, Мыс Каменный».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП933709 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки «Оказание услуг по обслуживанию зданий и систем в них на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский, Мыс Каменный». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Техническое задание Уведомление

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР Юридический адрес 628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ, Почтовый адрес 628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51 Контактный телефон +7 3452 28-55-29 Факс -- Адрес электронной почты Nadezhda.Zarubina@utair.ru Ф.И.О. контактного лица Зарубина Надежда Владимировна Место рассмотрения предложений Сургут Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru