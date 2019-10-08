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Номер извещения
ГП933709
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Оказание услуг по обслуживанию зданий и систем в них на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский, Мыс Каменный».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 13:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51
Контактный телефон
+7 3452 28-55-29
Факс
--
Адрес электронной почты
Nadezhda.Zarubina@utair.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зарубина Надежда Владимировна
Место рассмотрения предложений
Сургут
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
«Оказание услуг по обслуживанию зданий и систем в них на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский, Мыс Каменный».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 16:00 GMT +308.10.2019 16:0008.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933709Дата и время окончания срока приема заявок «Оказание услуг по обслуживанию зданий и систем в них на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский, Мыс Каменный».Сургут
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 16:0008.10.2019 16:0008.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933709Дата и время вскрытия заявок «Оказание услуг по обслуживанию зданий и систем в них на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский, Мыс Каменный».Сургут
Подведение итогов не позднее
28.10.2019 16:0028.10.2019 16:0028.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933709Подведение итогов не позднее «Оказание услуг по обслуживанию зданий и систем в них на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский, Мыс Каменный».Сургут
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Оказание услуг по обслуживанию зданий и систем в них на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский, Мыс Каменный».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
Адрес местонахождения
628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,
628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51
81
Документация лота
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