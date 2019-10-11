Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: Оплата товара производится Заказчиком по безналичному расчету в размере 100% за фактически поставленный объем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Товара на склад Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными поручениями на основании предоставленных Поставщиком счета и счета-фактуры. Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: согласно разделу III «Техническая часть» настоящего извещения. Сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг: поставка в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон.