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    Главная / Торги / «Оказание услуг по уборке территории и производственных помещений на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский, Мыс Каменный».

    «Оказание услуг по уборке территории и производственных помещений на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский, Мыс Каменный».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 16:0008.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933705Дата и время окончания срока приема заявок «Оказание услуг по уборке территории и производственных помещений на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский, Мыс Каменный».СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933705

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Оказание услуг по уборке территории и производственных помещений на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский, Мыс Каменный».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 13:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Уведомление

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Юридический адрес

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Контактный телефон

    +7 3452 28-55-29

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Nadezhda.Zarubina@utair.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зарубина Надежда Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Оказание услуг по уборке территории и производственных помещений на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский, Мыс Каменный».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2019 16:00 GMT +308.10.2019 16:0008.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933705Дата и время окончания срока приема заявок «Оказание услуг по уборке территории и производственных помещений на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский, Мыс Каменный».Сургут

    Дата и время вскрытия заявок

    08.10.2019 16:0008.10.2019 16:0008.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933705Дата и время вскрытия заявок «Оказание услуг по уборке территории и производственных помещений на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский, Мыс Каменный».Сургут

    Подведение итогов не позднее

    28.10.2019 16:0028.10.2019 16:0028.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933705Подведение итогов не позднее «Оказание услуг по уборке территории и производственных помещений на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский, Мыс Каменный».Сургут

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    28.10.201928.10.2019 16:0028.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933705Подведение итогов не позднее «Оказание услуг по уборке территории и производственных помещений на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский, Мыс Каменный».Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Оказание услуг по уборке территории и производственных помещений на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский, Мыс Каменный».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Адрес местонахождения

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Классификатор ОКПД2

    81.2

    Услуги по чистке и уборке

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    24.09.2019

    Уведомление

    24.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "«Оказание услуг по уборке территории и производственных помещений на посадочных площадках: Нефтеюганск, Салым, Тобольск, Тазовский, Мыс Каменный»."

    Кол-во: 0

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    Прием заявок:
    23.03.2021 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    Регион:
    Москва
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