Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Дизельное топливо, ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5), ДТ ЕВРО сорт Е (ДТ-Е-К5)

    Дизельное топливо, ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5), ДТ ЕВРО сорт Е (ДТ-Е-К5)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933702Дата и время окончания срока приема заявок Дизельное топливо, ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5), ДТ ЕВРО сорт Е (ДТ-Е-К5)МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933702

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Дизельное топливо, ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5), ДТ ЕВРО сорт Е (ДТ-Е-К5)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 13:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    dsuhinin@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухинин Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Дизельное топливо, ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5), ДТ ЕВРО сорт Е (ДТ-Е-К5)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.09.2019 09:00 GMT +326.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933702Дата и время окончания срока приема заявок Дизельное топливо, ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5), ДТ ЕВРО сорт Е (ДТ-Е-К5)Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.10.2019 23:0006.10.2019 23:0006.10.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933702Подведение итогов не позднее Дизельное топливо, ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5), ДТ ЕВРО сорт Е (ДТ-Е-К5)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.10.201906.10.2019 23:0006.10.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933702Подведение итогов не позднее Дизельное топливо, ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5), ДТ ЕВРО сорт Е (ДТ-Е-К5)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дизельное топливо, ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5), ДТ ЕВРО сорт Е (ДТ-Е-К5)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО "Красноярсккрайуголь" Филиал "Переясловский разрез" Реквизиты грузополучателя: Красноярский край, Рыбинский район, село Переясловка, ул.Полтавская 15 ООО "Разрез "Саяно-Партизанский" Реквизиты грузополучателя: Красноярский край, Партизанский район, д. Ивановка, ул. Суворова, 21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Необходимо предоставить две цены на следующих условиях оплаты: 1. Отсрочка платежа 30 дней от даты поставки 2. Отсрочка платежа 60 дней от даты поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    19

    Кокс и нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор

    24.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дизельное топливо, ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5), ДТ ЕВРО сорт Е (ДТ-Е-К5)"

    Кол-во: 492

    "Позиция 2"

    "Дизельное топливо, ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5), ДТ ЕВРО сорт Е (ДТ-Е-К5)"

    Кол-во: 505

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Попозиционная № ГП237092
    Топливо Дизельное, ХАКАСИЯ. 1 половина Марта 2022 г.
    Топливо Дизельное, ХАКАСИЯ. 1 половина Марта 2022 г.
    593294
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Попозиционная № ГП237085
    Топливо Дизельное, АМУР. 1 половина Марта 2022 г.
    Топливо Дизельное, АМУР. 1 половина Марта 2022 г.
    593269
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № АП013627
    ГСМ для ЭКГ 20
    ГСМ для ЭКГ 20
    590837
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить