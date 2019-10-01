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    Главная / Торги / Закупка оборудования CISCO для Ума.Тех

    Закупка оборудования CISCO для Ума.Тех

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 15:0001.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933699Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудования CISCO для Ума.ТехМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933699

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка оборудования CISCO для Ума.Тех

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 12:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Техническое задание

    Форма КП

    Список документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "ГПМ Развлекательное телевидение"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    Почтовый адрес

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Контактный телефон

    +7 495 783-30-00 доб. 6707

    Факс

    +7 495 783-30-01

    Адрес электронной почты

    aoleksenko@gpm-rtv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Олексенко Александр Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    закупка оборудования

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка оборудования CISCO для Ума.Тех

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2019 15:00 GMT +301.10.2019 15:0001.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933699Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудования CISCO для Ума.ТехМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    01.10.2019 15:0001.10.2019 15:0001.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933699Дата и время вскрытия заявок Закупка оборудования CISCO для Ума.ТехМосква

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2019 18:0022.10.2019 18:0022.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933699Подведение итогов не позднее Закупка оборудования CISCO для Ума.ТехМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201922.10.2019 18:0022.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933699Подведение итогов не позднее Закупка оборудования CISCO для Ума.ТехМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка оборудования CISCO для Ума.Тех

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 5, корп. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    50/50 или максимально возможная постоплата.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью "ГПМ Развлекательное телевидение"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГПМ РТВ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Классификатор ОКПД2

    26.30.30.000

    Части и комплектующие коммуникационного оборудования

    26.30.11.110

    Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

    26.30

    Оборудование коммуникационное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во: 0

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