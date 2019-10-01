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Номер извещения
ГП933683
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа модулей оптических ALLIED TELESIS в количестве 10 шт.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 12:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192148, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ СЕДОВА, ДОМ 37, ЛИТЕР А, ОФИС 137-6
Почтовый адрес
192148, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ СЕДОВА, ДОМ 37, ЛИТЕР А, ОФИС 137-6
Контактный телефон
+7 812 643-00-99 доб. 1202
Факс
+7 812 643-00-99
Адрес электронной почты
e.nesterova@liman-trade.com
Ф.И.О. контактного лица
Нестерова Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа модулей оптических ALLIED TELESIS в количестве 10 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 15:00 GMT +301.10.2019 15:0001.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933683Дата и время окончания срока приема заявок Продажа модулей оптических ALLIED TELESIS в количестве 10 шт.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
01.10.2019 17:0001.10.2019 17:0001.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933683Подведение итогов не позднее Продажа модулей оптических ALLIED TELESIS в количестве 10 шт.Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа модулей оптических ALLIED TELESIS в количестве 10 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург. Самовывоз.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Лиман-трейд»
Все закупки и тендеры «Лиман-трейд»
Адрес местонахождения
192148, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ СЕДОВА, ДОМ 37, ЛИТЕР А, ОФИС 137-6
28.14.20.112
Документация лота
Кол-во: 10
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