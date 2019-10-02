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Номер извещения
31908333920
Уникальный номер закупки
83/ЭС/МР
Наименование закупки
Выполнение работ по строительству двух двухцепных КЛ-0,4кВ от ТП-52 до д/с "Незабудка" расположенного по адресу: г. Междуреченск, ул. Лазо, д.44, стр.1 для нужд АО "Электросеть"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 05:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Почтовый адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Контактный телефон
+7 38475 7-36-97
Факс
+7 38475 3-20-89
Адрес электронной почты
Olesya.Aksanova@zaoelektroset.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аксанова Олеся Ринатовна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Выполнение работ по строительству двух двухцепных КЛ 0,4кВ от ТП-52 до д/с "Незабудка" расположенного по адресу: г. Междуреченск, ул. Лазо, д.44, стр.1 для нужд АО "Электросеть"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.10.201917.10.2019 11:0017.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908333920Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству двух двухцепных КЛ 0,4кВ от ТП-52 до д/с "Незабудка" расположенного по адресу: г. Междуреченск, ул. Лазо, д.44, стр.1 для нужд АО "Электросеть"Междуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по строительству двух двухцепных КЛ 0,4кВ от ТП-52 до д/с "Незабудка" расположенного по адресу: г. Междуреченск, ул. Лазо, д.44, стр.1 для нужд АО "Электросеть"
Начальная цена
592 332,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с требованиями технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ: Кемеровская обла., г. МеждуреченскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Адрес местонахождения
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
43.21.10
43.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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