Выполнение работ по строительству двух двухцепных КЛ-0,4кВ от ТП-52 до д/с "Незабудка" расположенного по адресу: г. Междуреченск, ул. Лазо, д.44, стр.1 для нужд АО "Электросеть"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908333920 Уникальный номер закупки 83/ЭС/МР Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по строительству двух двухцепных КЛ-0,4кВ от ТП-52 до д/с "Незабудка" расположенного по адресу: г. Междуреченск, ул. Лазо, д.44, стр.1 для нужд АО "Электросеть" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ Юридический адрес 652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25 Почтовый адрес 652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25 Контактный телефон +7 38475 7-36-97 Факс +7 38475 3-20-89 Адрес электронной почты Olesya.Aksanova@zaoelektroset.ru Ф.И.О. контактного лица Аксанова Олеся Ринатовна Место рассмотрения предложений Междуреченск Закупки и тендеры Кемеровская область Закупки и тендеры Работы электромонтажные Ключевые слова:

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