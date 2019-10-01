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Номер извещения
ГП933694
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка гидроцилиндров для стендеров, производства фирмы SVT GmbH
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 12:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 10087
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
r.ivanov@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Роман Вадимович
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Гидроцилиндры для стендеров производства компании SVT GmbH
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 14:00 GMT +301.10.2019 14:0001.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933694Дата и время окончания срока приема заявок Гидроцилиндры для стендеров производства компании SVT GmbHМосква
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 14:0001.10.2019 14:0001.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933694Дата и время вскрытия заявок Гидроцилиндры для стендеров производства компании SVT GmbHМосква
Подведение итогов не позднее
02.10.2019 14:0002.10.2019 14:0002.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933694Подведение итогов не позднее Гидроцилиндры для стендеров производства компании SVT GmbHМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Гидроцилиндры для стендеров производства компании SVT GmbH
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с файлом список поставляемых изделий.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP АрхенгельскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
28.12.11.110
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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