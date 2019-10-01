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    Главная / Торги / Закупка гидроцилиндров для стендеров, производства фирмы SVT GmbH

    Закупка гидроцилиндров для стендеров, производства фирмы SVT GmbH

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 14:0001.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933694Дата и время окончания срока приема заявок Гидроцилиндры для стендеров производства компании SVT GmbHМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933694

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка гидроцилиндров для стендеров, производства фирмы SVT GmbH

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 12:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма КП

    Список закупаемых изделий

    Список закупаемых изделий

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 10087

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    r.ivanov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Роман Вадимович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Гидроцилиндры для стендеров производства компании SVT GmbH

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2019 14:00 GMT +301.10.2019 14:0001.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933694Дата и время окончания срока приема заявок Гидроцилиндры для стендеров производства компании SVT GmbHМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    01.10.2019 14:0001.10.2019 14:0001.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933694Дата и время вскрытия заявок Гидроцилиндры для стендеров производства компании SVT GmbHМосква

    Подведение итогов не позднее

    02.10.2019 14:0002.10.2019 14:0002.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933694Подведение итогов не позднее Гидроцилиндры для стендеров производства компании SVT GmbHМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    02.10.201902.10.2019 14:0002.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933694Подведение итогов не позднее Гидроцилиндры для стендеров производства компании SVT GmbHМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Гидроцилиндры для стендеров производства компании SVT GmbH

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с файлом список поставляемых изделий.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP АрхенгельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течении 30 дней с момента поставки.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    28.12.11.110

    Гидроцилиндры

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма КП

    24.09.2019

    Список закупаемых изделий

    24.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гидравлический цилиндр 300/125/125-1000 (-50°С)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Гидравлический цилиндр 125/70/70-420 (-50°С)"

    Кол-во: 1

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