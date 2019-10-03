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    Главная / Торги / поставка головок шлифовальных

    поставка головок шлифовальных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 18:3003.10.2019 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933676Дата и время окончания срока приема заявок поставка головок шлифовальныхНовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933676

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка головок шлифовальных

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 11:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техническое задание

    шаблон коммерческого предложения

    проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИБИРСКОЕ СТЕКЛО
    Все закупки и тендеры СИБСТЕКЛО

    Юридический адрес

    630047, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Даргомыжского, 8а

    Почтовый адрес

    630047, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Даргомыжского, 8а

    Контактный телефон

    +7 383 363-37-72 доб. 174

    Факс

    Адрес электронной почты

    semenov_a@ecran.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семенов Андрей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка головок шлифовальных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 18:30 GMT +303.10.2019 18:3003.10.2019 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933676Дата и время окончания срока приема заявок поставка головок шлифовальныхНовосибирск

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 18:3003.10.2019 18:3003.10.2019 18:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933676Дата и время вскрытия заявок поставка головок шлифовальныхНовосибирск

    Подведение итогов не позднее

    08.10.2019 16:0008.10.2019 16:0008.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933676Подведение итогов не позднее поставка головок шлифовальныхНовосибирск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.201908.10.2019 16:0008.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933676Подведение итогов не позднее поставка головок шлифовальныхНовосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка головок шлифовальных

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    19560 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DАP Новосибирск; Срок: ежемесячно до 28-31 числа до октября 2020г отсрочка платежа 30 календарных дней с даты подписания сторонами товарных накладных и получения счета-фактуры, путем перевода Покупателем соответствующих сумм на расчетный счет Поставщика

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СИБСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры СИБСТЕКЛО

    Адрес местонахождения

    630047, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Даргомыжского, 8а

    Классификатор ОКПД2

    23.91.1

    Изделия абразивные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    техническое задание

    24.09.2019

    шаблон коммерческого предложения

    24.09.2019

    проект договора

    24.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка головок шлифовальных"

    Кол-во: 19560

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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