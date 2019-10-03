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Номер извещения
ГП933676
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка головок шлифовальных
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 11:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630047, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Даргомыжского, 8а
Почтовый адрес
630047, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Даргомыжского, 8а
Контактный телефон
+7 383 363-37-72 доб. 174
Факс
Адрес электронной почты
semenov_a@ecran.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенов Андрей Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка головок шлифовальных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 18:30 GMT +303.10.2019 18:3003.10.2019 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933676Дата и время окончания срока приема заявок поставка головок шлифовальныхНовосибирск
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 18:3003.10.2019 18:3003.10.2019 18:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933676Дата и время вскрытия заявок поставка головок шлифовальныхНовосибирск
Подведение итогов не позднее
08.10.2019 16:0008.10.2019 16:0008.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933676Подведение итогов не позднее поставка головок шлифовальныхНовосибирск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка головок шлифовальных
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
19560 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8аРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СИБСТЕКЛО
Все закупки и тендеры СИБСТЕКЛО
Адрес местонахождения
630047, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Даргомыжского, 8а
23.91.1
Документация лота
Кол-во: 19560
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