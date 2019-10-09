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    Главная / Торги / Выбор поставщика буксира для проекта Акционерного общества «ВаниноТрансУголь» по титулу: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет); Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники)»

    Выбор поставщика буксира для проекта Акционерного общества «ВаниноТрансУголь» по титулу: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет); Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники)»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 03:0009.10.2019 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933675Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика буксира для проекта Акционерного общества «ВаниноТрансУголь» по титулу: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет); Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники)» р.п. ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933675

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор поставщика буксира для проекта Акционерного общества «ВаниноТрансУголь» по титулу: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет); Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники)»

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 11:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Контактный телефон

    +7 4212 91-90-98 доб. 108

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    bokareva@vtu27.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бокарева Юлия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    р.п. Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    строительство, транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Выбор поставщика буксира для проекта Акционерного общества «ВаниноТрансУголь» по титулу: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет); Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники)»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2019 03:00 GMT +309.10.2019 03:0009.10.2019 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933675Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика буксира для проекта Акционерного общества «ВаниноТрансУголь» по титулу: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет); Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники)» р.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2019 03:0009.10.2019 03:0009.10.2019 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933675Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика буксира для проекта Акционерного общества «ВаниноТрансУголь» по титулу: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет); Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники)» р.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2019 14:0022.10.2019 14:0022.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933675Подведение итогов не позднее Выбор поставщика буксира для проекта Акционерного общества «ВаниноТрансУголь» по титулу: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет); Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники)» р.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201922.10.2019 14:0022.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933675Подведение итогов не позднее Выбор поставщика буксира для проекта Акционерного общества «ВаниноТрансУголь» по титулу: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет); Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники)» р.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выбор поставщика буксира для проекта Акционерного общества «ВаниноТрансУголь» по титулу: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет); Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники)»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия поставки: DAP, Морской порт ВаниноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предлагаются поставщиком. Авансирование осуществляется при условии предоставления Независимой гарантии банка на всю сумму авансового платежа, выданной банком в пользу Заказчика, как бенефициара. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком банк-эмитент Независимой гарантии и её содержание. Приемлемыми банками-эмитентами являются: Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Россельхозбанк» или первоклассные европейские банки. Конкурсные заявки должны содержать окончательное ценовое предложение с учетом всех скидок и всех расходов Исполнителя по реализации проекта. Все цены и суммы в предложении должны быть в евро, конечными и содержать НДС, если применимо. Для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), предоставление информационного письма, в котором налоговый орган подтвердит факт получения заявления о переходе на УСН.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    30.11.32.114

    Буксиры морские спасательные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    закупочная документация

    24.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка буксира для проекта Акционерного общества «ВаниноТрансУголь» "

    Кол-во: 1

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