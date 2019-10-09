Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Предлагаются поставщиком. Авансирование осуществляется при условии предоставления Независимой гарантии банка на всю сумму авансового платежа, выданной банком в пользу Заказчика, как бенефициара. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком банк-эмитент Независимой гарантии и её содержание. Приемлемыми банками-эмитентами являются: Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Россельхозбанк» или первоклассные европейские банки. Конкурсные заявки должны содержать окончательное ценовое предложение с учетом всех скидок и всех расходов Исполнителя по реализации проекта. Все цены и суммы в предложении должны быть в евро, конечными и содержать НДС, если применимо. Для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), предоставление информационного письма, в котором налоговый орган подтвердит факт получения заявления о переходе на УСН.