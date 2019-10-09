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Номер извещения
ГП933675
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор поставщика буксира для проекта Акционерного общества «ВаниноТрансУголь» по титулу: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет); Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники)»
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 11:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Контактный телефон
+7 4212 91-90-98 доб. 108
Факс
--
Адрес электронной почты
bokareva@vtu27.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бокарева Юлия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
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Выбор поставщика буксира для проекта Акционерного общества «ВаниноТрансУголь» по титулу: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет); Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники)»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 03:00 GMT +309.10.2019 03:0009.10.2019 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933675Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика буксира для проекта Акционерного общества «ВаниноТрансУголь» по титулу: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет); Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники)» р.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2019 03:0009.10.2019 03:0009.10.2019 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933675Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика буксира для проекта Акционерного общества «ВаниноТрансУголь» по титулу: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет); Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники)» р.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
22.10.2019 14:0022.10.2019 14:0022.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933675Подведение итогов не позднее Выбор поставщика буксира для проекта Акционерного общества «ВаниноТрансУголь» по титулу: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет); Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники)» р.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.10.201922.10.2019 14:0022.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933675Подведение итогов не позднее Выбор поставщика буксира для проекта Акционерного общества «ВаниноТрансУголь» по титулу: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет); Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники)» р.п. Ванино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор поставщика буксира для проекта Акционерного общества «ВаниноТрансУголь» по титулу: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет); Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники)»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия поставки: DAP, Морской порт ВаниноРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
30.11.32.114
Документация лота
Кол-во: 1
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