Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку газовой смеси и азота газообразного высокой чистоты

Лот 1

1. Азот газообразный высокой чистоты N2, 2 дм3 ТУ 2114-004-05798345-2009 - 5шт 2. Смесь газовая ПГС O2/N2 ГСО 3726-87 ТУ 6-16-2956-92 - 5шт 3. Смесь газовая ПГС CO/N2 ГСО 9744-2011 ТУ 6-16-2956-92 - 5шт 4. Смесь газовая ПГС NO/N2 ГСО 8736-2006 ТУ 6-16-2956-92 - 5шт 5. Смесь газовая ПГС NO2/N2 ГСО 8739-2006 ТУ 6-16-2956-92 - 5шт 6. Смесь газовая ПГС NO (25ppm)/N2 (ост.) ГСО 10547-2014 ТУ 2114-014-20810646-2014 -1шт 7. Азот газообразный высокой чистоты 99,999% ТУ 2114-004-05798345-2009 - 1шт 8. Смесь газовая ПГС О2 (20,8%)/N2 (ост.) ГСО 10532-2014 ТУ 2114-014-20810646-2014 - 1шт 9.Смесь газовая ПГС СО (100ppm)/N2 (ост.) ГСО 10532-2014 ТУ 2114-014-20810646-2014 - 1шт