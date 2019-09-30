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Номер извещения
ГП933668
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку газовой смеси и азота газообразного высокой чистоты
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 11:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Контактный телефон
+7 812 448-22-09 доб. 3018
Факс
+7 812 412-64-84
Адрес электронной почты
k.podkina@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Подкина Александровна Ксения
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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1. Азот газообразный высокой чистоты N2, 2 дм3 ТУ 2114-004-05798345-2009 - 5шт 2. Смесь газовая ПГС O2/N2 ГСО 3726-87 ТУ 6-16-2956-92 - 5шт 3. Смесь газовая ПГС CO/N2 ГСО 9744-2011 ТУ 6-16-2956-92 - 5шт 4. Смесь газовая ПГС NO/N2 ГСО 8736-2006 ТУ 6-16-2956-92 - 5шт 5. Смесь газовая ПГС NO2/N2 ГСО 8739-2006 ТУ 6-16-2956-92 - 5шт 6. Смесь газовая ПГС NO (25ppm)/N2 (ост.) ГСО 10547-2014 ТУ 2114-014-20810646-2014 -1шт 7. Азот газообразный высокой чистоты 99,999% ТУ 2114-004-05798345-2009 - 1шт 8. Смесь газовая ПГС О2 (20,8%)/N2 (ост.) ГСО 10532-2014 ТУ 2114-014-20810646-2014 - 1шт 9.Смесь газовая ПГС СО (100ppm)/N2 (ост.) ГСО 10532-2014 ТУ 2114-014-20810646-2014 - 1шт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 12:00 GMT +330.09.2019 12:0030.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933668Дата и время окончания срока приема заявок 1. Азот газообразный высокой чистоты N2, 2 дм3 ТУ 2114-004-05798345-2009 - 5шт 2. Смесь газовая ПГС O2/N2 ГСО 3726-87 ТУ 6-16-2956-92 - 5шт 3. Смесь газовая ПГС CO/N2 ГСО 9744-2011 ТУ 6-16-2956-92 - 5шт 4. Смесь газовая ПГС NO/N2 ГСО 8736-2006 ТУ 6-16-2956-92 - 5шт 5. Смесь газовая ПГС NO2/N2 ГСО 8739-2006 ТУ 6-16-2956-92 - 5шт 6. Смесь газовая ПГС NO (25ppm)/N2 (ост.) ГСО 10547-2014 ТУ 2114-014-20810646-2014 -1шт 7. Азот газообразный высокой чистоты 99,999% ТУ 2114-004-05798345-2009 - 1шт 8. Смесь газовая ПГС О2 (20,8%)/N2 (ост.) ГСО 10532-2014 ТУ 2114-014-20810646-2014 - 1шт 9.Смесь газовая ПГС СО (100ppm)/N2 (ост.) ГСО 10532-2014 ТУ 2114-014-20810646-2014 - 1шт Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2019 12:0030.09.2019 12:0030.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933668Дата и время вскрытия заявок 1. Азот газообразный высокой чистоты N2, 2 дм3 ТУ 2114-004-05798345-2009 - 5шт 2. Смесь газовая ПГС O2/N2 ГСО 3726-87 ТУ 6-16-2956-92 - 5шт 3. Смесь газовая ПГС CO/N2 ГСО 9744-2011 ТУ 6-16-2956-92 - 5шт 4. Смесь газовая ПГС NO/N2 ГСО 8736-2006 ТУ 6-16-2956-92 - 5шт 5. Смесь газовая ПГС NO2/N2 ГСО 8739-2006 ТУ 6-16-2956-92 - 5шт 6. Смесь газовая ПГС NO (25ppm)/N2 (ост.) ГСО 10547-2014 ТУ 2114-014-20810646-2014 -1шт 7. Азот газообразный высокой чистоты 99,999% ТУ 2114-004-05798345-2009 - 1шт 8. Смесь газовая ПГС О2 (20,8%)/N2 (ост.) ГСО 10532-2014 ТУ 2114-014-20810646-2014 - 1шт 9.Смесь газовая ПГС СО (100ppm)/N2 (ост.) ГСО 10532-2014 ТУ 2114-014-20810646-2014 - 1шт Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
14.10.2019 18:0014.10.2019 18:0014.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933668Подведение итогов не позднее 1. Азот газообразный высокой чистоты N2, 2 дм3 ТУ 2114-004-05798345-2009 - 5шт 2. Смесь газовая ПГС O2/N2 ГСО 3726-87 ТУ 6-16-2956-92 - 5шт 3. Смесь газовая ПГС CO/N2 ГСО 9744-2011 ТУ 6-16-2956-92 - 5шт 4. Смесь газовая ПГС NO/N2 ГСО 8736-2006 ТУ 6-16-2956-92 - 5шт 5. Смесь газовая ПГС NO2/N2 ГСО 8739-2006 ТУ 6-16-2956-92 - 5шт 6. Смесь газовая ПГС NO (25ppm)/N2 (ост.) ГСО 10547-2014 ТУ 2114-014-20810646-2014 -1шт 7. Азот газообразный высокой чистоты 99,999% ТУ 2114-004-05798345-2009 - 1шт 8. Смесь газовая ПГС О2 (20,8%)/N2 (ост.) ГСО 10532-2014 ТУ 2114-014-20810646-2014 - 1шт 9.Смесь газовая ПГС СО (100ppm)/N2 (ост.) ГСО 10532-2014 ТУ 2114-014-20810646-2014 - 1шт Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.10.201914.10.2019 18:0014.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933668Подведение итогов не позднее 1. Азот газообразный высокой чистоты N2, 2 дм3 ТУ 2114-004-05798345-2009 - 5шт 2. Смесь газовая ПГС O2/N2 ГСО 3726-87 ТУ 6-16-2956-92 - 5шт 3. Смесь газовая ПГС CO/N2 ГСО 9744-2011 ТУ 6-16-2956-92 - 5шт 4. Смесь газовая ПГС NO/N2 ГСО 8736-2006 ТУ 6-16-2956-92 - 5шт 5. Смесь газовая ПГС NO2/N2 ГСО 8739-2006 ТУ 6-16-2956-92 - 5шт 6. Смесь газовая ПГС NO (25ppm)/N2 (ост.) ГСО 10547-2014 ТУ 2114-014-20810646-2014 -1шт 7. Азот газообразный высокой чистоты 99,999% ТУ 2114-004-05798345-2009 - 1шт 8. Смесь газовая ПГС О2 (20,8%)/N2 (ост.) ГСО 10532-2014 ТУ 2114-014-20810646-2014 - 1шт 9.Смесь газовая ПГС СО (100ppm)/N2 (ост.) ГСО 10532-2014 ТУ 2114-014-20810646-2014 - 1шт Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1. Азот газообразный высокой чистоты N2, 2 дм3 ТУ 2114-004-05798345-2009 - 5шт 2. Смесь газовая ПГС O2/N2 ГСО 3726-87 ТУ 6-16-2956-92 - 5шт 3. Смесь газовая ПГС CO/N2 ГСО 9744-2011 ТУ 6-16-2956-92 - 5шт 4. Смесь газовая ПГС NO/N2 ГСО 8736-2006 ТУ 6-16-2956-92 - 5шт 5. Смесь газовая ПГС NO2/N2 ГСО 8739-2006 ТУ 6-16-2956-92 - 5шт 6. Смесь газовая ПГС NO (25ppm)/N2 (ост.) ГСО 10547-2014 ТУ 2114-014-20810646-2014 -1шт 7. Азот газообразный высокой чистоты 99,999% ТУ 2114-004-05798345-2009 - 1шт 8. Смесь газовая ПГС О2 (20,8%)/N2 (ост.) ГСО 10532-2014 ТУ 2114-014-20810646-2014 - 1шт 9.Смесь газовая ПГС СО (100ppm)/N2 (ост.) ГСО 10532-2014 ТУ 2114-014-20810646-2014 - 1шт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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