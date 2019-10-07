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Номер извещения
31908330393
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению предрейсовых, послерейсовых, предсменных, послесменных медицинских осмотров персонала ООО «Газпромнефть-Аэро Мурманск» посредством автоматизированных комплексов медицинского контроля
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурентный отбор в электронной форме
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 10:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
184355, Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, Аэропорт, 1
Почтовый адрес
184355, Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, Аэропорт, 1
Контактный телефон
+7 343 351-18-88 доб. 6435
Адрес электронной почты
Knyazev.AYu@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Князев Александр Юрьевич
Место рассмотрения заявок
Кольский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению предрейсовых, послерейсовых, предсменных, послесменных медицинских осмотров персонала ООО «Газпромнефть-Аэро Мурманск» посредством автоматизированных комплексов медицинского контроля
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 07:00 GMT +307.10.2019 07:0007.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908330393Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых, послерейсовых, предсменных, послесменных медицинских осмотров персонала ООО «Газпромнефть-Аэро Мурманск» посредством автоматизированных комплексов медицинского контроляКольский район
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по проведению предрейсовых, послерейсовых, предсменных, послесменных медицинских осмотров персонала ООО «Газпромнефть-Аэро Мурманск» посредством автоматизированных комплексов медицинского контроля
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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