1259 ДИ 3503 Поставка щита распределительного ЩМ согласно спецификации с доставкой. 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 150 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП933650 Уникальный номер закупки 1259 ДИ 3503 Номер закупки Наименование закупки 1259 ДИ 3503 Поставка щита распределительного ЩМ согласно спецификации с доставкой. 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 150 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция

Все закупки и тендеры Реконструкция Юридический адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Почтовый адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Контактный телефон +7 495 660-91-91 доб. 207 Факс +7 495 660-91-91 Адрес электронной почты elena.kutsyreva@mega-stroy.su Ф.И.О. контактного лица Куцырева Елена Геннадиевна Место рассмотрения предложений Домодедово Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru