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    Главная / Торги / 1259 ДИ 3503 Поставка щита распределительного ЩМ согласно спецификации с доставкой. 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 150 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП.

    1259 ДИ 3503 Поставка щита распределительного ЩМ согласно спецификации с доставкой. 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 150 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 13:0025.09.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933650Дата и время окончания срока приема заявок 1259 ДИ 3503 Поставка щита распределительного ЩМ согласно спецификации с доставкой. 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 150 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП. ДомодедовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933650

    Уникальный номер закупки

    1259 ДИ 3503

    Номер закупки

    Наименование закупки

    1259 ДИ 3503 Поставка щита распределительного ЩМ согласно спецификации с доставкой. 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 150 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 10:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    спецификация

    запрос по документам

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Юридический адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Почтовый адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Контактный телефон

    +7 495 660-91-91 доб. 207

    Факс

    +7 495 660-91-91

    Адрес электронной почты

    elena.kutsyreva@mega-stroy.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Куцырева Елена Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    Домодедово

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1259 ДИ 3503 Поставка щита распределительного ЩМ согласно спецификации с доставкой. 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 150 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.09.2019 13:00 GMT +325.09.2019 13:0025.09.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933650Дата и время окончания срока приема заявок 1259 ДИ 3503 Поставка щита распределительного ЩМ согласно спецификации с доставкой. 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 150 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП. Домодедово

    Дата и время вскрытия заявок

    25.09.2019 13:0025.09.2019 13:0025.09.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933650Дата и время вскрытия заявок 1259 ДИ 3503 Поставка щита распределительного ЩМ согласно спецификации с доставкой. 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 150 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП. Домодедово

    Подведение итогов не позднее

    25.09.2019 17:0025.09.2019 17:0025.09.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933650Подведение итогов не позднее 1259 ДИ 3503 Поставка щита распределительного ЩМ согласно спецификации с доставкой. 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 150 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП. Домодедово

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    25.09.201925.09.2019 17:0025.09.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933650Подведение итогов не позднее 1259 ДИ 3503 Поставка щита распределительного ЩМ согласно спецификации с доставкой. 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 150 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП. Домодедово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1259 ДИ 3503 Поставка щита распределительного ЩМ согласно спецификации с доставкой. 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 150 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП.

    Начальная цена

    949 338,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1259 ДИ 3503 Поставка щита распределительного ЩМ согласно спецификации с доставкой.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 150 дней с даты завершения . Поставка товара не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Адрес местонахождения

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "1259 ДИ 3503 Поставка щита распределительного ЩМ согласно спецификации с доставкой. 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 150 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП."

    Кол-во: 26

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