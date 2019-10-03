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Номер извещения
31908330199
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по ремонту кухонного оборудования ВС Boeing 737, SSJ-100
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 10:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
Почтовый адрес
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
Контактный телефон
+7 4112 49-12-27
Факс
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Адрес электронной почты
Bubyakin.Danil@yakutia.aero
Ф.И.О. контактного лица
Бубякин Данил Данилович
Место рассмотрения предложений
Якутск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по ремонту кухонного оборудования ВС Boeing 737, SSJ-100
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 06:00 GMT +303.10.2019 06:0003.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908330199Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту кухонного оборудования ВС Boeing 737, SSJ-100Якутск
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 06:0003.10.2019 06:0003.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908330199Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по ремонту кухонного оборудования ВС Boeing 737, SSJ-100Якутск
Подведение итогов не позднее
07.10.2019 06:0007.10.2019 06:0007.10.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908330199Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ремонту кухонного оборудования ВС Boeing 737, SSJ-100Якутск
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по ремонту кухонного оборудования ВС Boeing 737, SSJ-100
Начальная цена
4 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Адрес местонахождения
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
33.16.10
33.16
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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