Оказание услуг по предоставлению и инженерному сопровождению цементируемой подвески хвостовика и муфты ступенчатого цементирования для параметрической скважины Чамбэнская № 1 (второй этап, бурение до глубины 5500 м)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908330191 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по предоставлению и инженерному сопровождению цементируемой подвески хвостовика и муфты ступенчатого цементирования для параметрической скважины Чамбэнская № 1 (второй этап, бурение до глубины 5500 м) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ

Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА Юридический адрес 150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38, Почтовый адрес 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38 Контактный телефон +7 4852 72-56-56 Факс {} Адрес электронной почты PolyakovaEA@rusgeology.ru Ф.И.О. контактного лица Полякова Елизавета Алексеевна Место рассмотрения предложений Ярославль Закупки и тендеры Ярославская область Закупки и тендеры Услуги персональные прочие Ключевые слова:

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