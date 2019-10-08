Поставка шкафа управления оперативным током в комплекте с АКБ для нужд ОП АО «Электросеть» в г. Железногорск-Илимский. Согласно ТЗ

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908330145 Уникальный номер закупки 9/ЭС/ЖИ Номер закупки Наименование закупки Поставка шкафа управления оперативным током в комплекте с АКБ для нужд ОП АО «Электросеть» в г. Железногорск-Илимский. Согласно ТЗ Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ Юридический адрес 652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25 Почтовый адрес 652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25 Контактный телефон +7 39566 9-67-34 Факс +7 38475 3-20-89 Адрес электронной почты Alla.Gerasimova@zaoelektroset.ru Ф.И.О. контактного лица Хрущев Дмитрий Анатольевич Место рассмотрения предложений Междуреченск Закупки и тендеры Кемеровская область Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее Ключевые слова:

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