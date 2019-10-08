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Номер извещения
31908330145
Уникальный номер закупки
9/ЭС/ЖИ
Наименование закупки
Поставка шкафа управления оперативным током в комплекте с АКБ для нужд ОП АО «Электросеть» в г. Железногорск-Илимский. Согласно ТЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 10:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Почтовый адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Контактный телефон
+7 39566 9-67-34
Факс
+7 38475 3-20-89
Адрес электронной почты
Alla.Gerasimova@zaoelektroset.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хрущев Дмитрий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Поставка шкафа управления оперативным током в комплекте с АКБ для ПС ГПП-1 для нужд ОП АО "Электросеть" в г. Железногорск-Илимский
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шкафа управления оперативным током в комплекте с АКБ для ПС ГПП-1 для нужд ОП АО "Электросеть" в г. Железногорск-Илимский
Начальная цена
2 998 599,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
665651, Россия, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Промышленная, 1/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Адрес местонахождения
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
27.90
27.90
Документация лота
Кол-во: 1
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